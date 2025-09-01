Юнайтед го изтърпя 2 сезона, а Леверкузен - само 2 мача

Само два мача! Толкова издържа Ерик Тен Хаг начело на Байер Леверкузен.

Ръководството на "аспирините" уволни нидерландеца след лошия старт на сезона.

Леверкузен загуби откриващия мач срещу Хофенхайм като домакин с 1:2, а след това записа равенство 3:3 с Вердер Бремен. Това обаче беше достатъчно да му бъде посочена вратата.

"Това решение не беше лесно за нас. Никой не искаше тази стъпка. Последните седмици обаче показаха, че изграждането на нов и успешен отбор в този състав не може да бъде проектирано по целенасочен начин. Твърдо вярваме в качеството на нашия екип и сега ще направим всичко възможно, за да предприемем следващите стъпки в развитието си в нова конфигурация", заяви спортният директор Симон Ролфес.

Припомняме, че още в първия си мач начело Тен Хаг загуби в приятелска среща с 1:5 от отбора на Фламенго до 20 години. След катастрофалната загуба той сподели, че не е притеснен.

Да влезе в обувките на Чаби Алонсо обаче бе непосилна задача за бившия треньор на Манчестър Юнайтед и Аякс, който трябваше да се справи и без голяма част от титулярите през шампионския сезон на "аспирините", които напуснаха в различна посока.

Флориан Вирц - Ливърпул

Джереми Фримпонг - Ливърпул

Йонатан Та - Байерн Мюнхен

Гранит Джака - Съндърланд

Лукаш Храдецки - Монако

Амин Адли - Борнемут

Пиеро Инкапие - Арсенал

