Качествен контрол: Лапорта се овъргаля в новата трева на Барселона (ВИДЕО)

Ръководство, футболисти, треньори, служители, а най-вече фенове на Барселона тръпнат в очакване да се завърнат на своя стадион "Камп Ноу".

По план това трябва да стане на 14 септември, когато за първи път ще бъдат отворени вратите на съоръжението след мащабния ремонт, започнал преди повече от 2 години.

Датата беше отлагана няколко пъти, но със сигурност има прогрес по "Камп Ноу" и той е... тревата.

Одобрена

Преди дни се появи видео на президента на каталунците Жоао Лапорта.

В официален костюм той обходи терена заедно със снимачен екип. В един момент най-важният човек в Барса се... излегна върху новата трева.

Вероятно това е част от промоционален клип за отварянето на стадиона отново.

Реконструкцията

Барселона ще промени името на емблематичния си дом на "Спотифай Камп Ноу".

Той ще бъде с капацитет 105 000 места, което ще го направи най-големият в Европа. Това струва на каталунците 1,5 млрд. евро.

Барселона сключи договор с музикалната платформа Спотифай през 2022 г., като от двете страни предпочетоха да скрият стойността на сделката. Според каталунската медия RAC1, договорът е на стойност от 280 милиона евро.

След приключването на ремонта, от клуба възнамеряват да сключат нова сделка с музикалната платформа, която ще носи на клуба между 20 и 25 милиона евро на сезон.

