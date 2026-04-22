Как един пожар създаде най-невероятната футболна история на годината?
Мислеха, че няма да оцелее, а 3 месеца по-късно подписа професионален договор
Историята на 19-годишния защитник Тайри дос Сантос е невероятна. Само няколко месеца след като преживява една от най-тежките трагедии в живота си, той прави първата голяма крачка към мечтата си — подписа първия си професионален договор с Метц.

В ранните часове на 1 януари, по време на опустошителния пожар в бар в ски курорта Кран-Монтана, при който загинаха 41 души, а над 100 са ранени, младият футболист, роден на 30 юни 2006 г., не мисли за себе си. След като успява да се измъкне от пламъците, осъзнава, че приятелката му все още е вътре... и без колебание се връща обратно в огнения ад, за да я спаси.

Този избор му коства тежки наранявания и месеци лечение в болница. Но не успява да сломи духа му.

Само девет дни след завръщането си на терена с резервния отбор, идва и новината, която променя всичко — професионален договор.

„Този момент има още по-специално значение след трудните месеци, които прекарах в болницата. Това изпитание ме научи никога да не се отказвам“, споделя развълнувано дос Сантос, чиито корени са от Кабо Верде.

Футболист се бори за живота си след ужасяващия пожар в Швейцария

Той е част от клуба още от осемгодишен.

Неговият агент Кристоф Хуто разказва за решителния момент:

„Тайри вече беше в безопасност. Но когато разбра, че приятелката му е вътре, се върна без да се замисли. Изведе я от пламъците. Той е едновременно жертва и герой."

Първата жертва на пожара в Швейцария: Един от големите таланти на Италия
 
