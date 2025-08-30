bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Късна драма в "Театъра на мечтите": Юнайтед сломи Бърнли в последната минута (РЕЗУЛТАТИ)

„Червените дяволи“ с първа победа от началото на сезона

Reuters

Манчестър Юнайтед записа зрелищен, но труден успех с 3:2 над Бърнли на Олд Трафорд“ в мач от третия кръг на Висшата лига. Червените дяволи“ на два път излизаха напред в резултата, а виненочервените“ толкова пъти възстановяваха равенството. В последната минута от добавеното време Бруно Фернандеш донесе победата на домакините от дузпа и по този начин гарантира първи успех на тима за сезона в английското първенство.

Манчестър Юнайтед се изкачва на 9-о място с победа, равенство и загуба. За гостите това е второ поражение, като момчетата на Скот Паркър са с актив от 3 точки след само една победа през настоящата кампания.

Мачът

Юнайтед изигра много добро първо полувреме. Футболистите на Рубен Аморим владееха топката в 60% от времето. Първата сериозна възможност за домакините дойде в 17', когато Мейсън Маунт навлезе в наказателното поле, но падна при съприкосновение с бившия защитник на Манчестър Сити - Кайл Уокър. Първоначално главният арбитър на мача Самюел Барът посочи бялата точка, но след намеса на ВАР преосмисли решението си.

Снимка: Reuters

10 минути по-късно Манчестър Юнайтед излезе напред в резултата. Каземиро засече с глава центриране от пряк свободен удар, но ударът му намери напречната греда. Топката рикошира в тялото на Джон Кълън и влетя във вратата на Бърнли.

Още няколко добри възможности се откриха пред 20-кратния шампион до края на първата част. В 40' изстрел на Мейсън Маунт с глава разтресе горната греда на Мартин Дубравка, а пет минути по-късно опит на Амад Диало бе отразен по невероятен начин от словашкия вратар.

Първи гол на "Олд Трафод"

В 55' централният нападател на Бърнли Лайл Фостър изравни, а две минути по-късно новото попълнение на червените дяволи“ Браян Мбемо върна преднината на домакините с първия си гол за тима от "Театъра на мечтите" във Висшата лига.

В 67' футболистите на Скот Паркър възстановиха равенството след ъглов удар. Джейдън Антъни получи топката около точката за изпълнение на дузпа и напълно необезпокояван прати топката във вратата на Байъндър.

Снимка: Reuters

В добавеното време на срещата Амад Диало бе задържан в наказателното поле на гостите и Манчестър Юнайтед получи дузпа. Капитанът Бруно Фернандеш се нагърби с изпълнението на 11-метровия удар и този път не сбърка. Гол и 3:2! 

В следващия кръг Манчестър Юнайтед гостува на Манчестър Сити, а Бърнли приема действащия шампион Ливърпул.

Останалите резултати от днес:

Челси Фулъм 2:0

Съндърланд Брендфорд 2:1

Тотнъм Борнемут 0:1

Уулвърхемптън Евертън 2:3

Тагове:

манчестър юнайтед бърнли олд трафорд Бруно Фернандеш Театъра на мечтите Рубен Аморим Мартин Дубравка Мбемо

