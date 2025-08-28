Ново дъно! Четвъртодивизионен потопи Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед продължава да затъва. В крайбрежния град Клийторпс 20-кратният шампион на Англия претърпя една от най-унизителните си загуби. "Червените дяволи" отпаднаха от четвъртодивизионния Гримзби във втория кръг на Купата на Лигата след драма с дузпи.

Най-срамната загуба

Мачът започна силно за домакините, които вкараха два безответни гола през първото полувреме след грешки на вратаря на Юнайтед - Андре Онана. През второто полувреме обаче Рубен Аморим взе нещата в свои ръце и отборът от червената част на Манчестър стигна до изравняване. Резервата Брайън Мбему вкара дебютния си гол, а Хари Магуайър изравни минута преди края.

Последваха дузпи, които продължиха 18 минути. В тях Кларк Одуор изпусна и другото ново попълнение Матеус Куня можеше да сложи край на спора още в редовните 5 изпълнения, но изпусна решаващата дузпа. Стигна се до 12-11 за Гримзби, при което героят от по-рано Брайън Мбему се превърна в грешник, изпращайки топката в горната греда от бялата точка.

Grimsby:

За първи път в историята си Манчестър Юнайтед отпада от четвъртодивизионен отбор. Предишната най-срамна загуба на "червените дяволи" е от МК Донс през 2014 с 0:4.

Въпреки че Рубен Аморим заложи на новата си 200-милионна атака, това не успя да помогне на отбора да победи наглед лесния съперник.

Интересното е, че отборът на Гримзби е малко по-евтин от този на Берое и е 246 пъти по-евтин от Манчестър Юнайтед. Това обаче не оказа влияние на терена, като футболистите на Дейвид Артел създадоха истински футболен празник в Североизточен Линкълншир.

