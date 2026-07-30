Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация 30 юли - денят, в който Уругвай и Англия покориха световния футбол Историческа дата

На този ден - 30 юли през 1930 г. Уругвай се превръща в първата държава, световен шампион по футбол. Точно 36 години по-късно, отново на 30 юли, Англия също достига световния връх и записва името си в пантеона на Цар футбол.

Първото издание на планетарната надревара се провежда в Уругвай - държава с население от едва около 2 милиона души по онова време. Някои от причините именно южноамериканската страна да бъде избрана за домакин са поемането на разходите на участващите отбори от страна на държавата и изграждането на изцяло новия стадион „Естадио Сентенарио“ с капацитет от близо 80 000 зрители.

На финала "урусите" побеждават Аржентина с 4:2 и стават господари на света. Любопитен факт от този мач е, че двата отбора настояват да играят със собствените си топки - нещо необичайно дори за онова време. В крайна сметка съдията взема компромисно решение: първото полувреме да се играе с топката на Аржентина, а второто - с тази на Уругвай. Случайност или суеверие, аржентинците водят на почивката, но през втората част домакините правят обрат и триумфират с 4:2.

36 години по-късно, през 1966 г. „Трите лъва“ печелят най-престижното отличие в своята история. Воденият от Алф Рамзи английски национален отбор надделява над ФРГ на митичния „Уембли“, отново с резултат 4:2.

Двубоят завършва 2:2 в редовното време, а в продълженията Джоф Хърст отбелязва още два гола и оформя своя исторически хеттрик. В продължение на 56 години той остава единственият футболист с хеттрик във финал на световно първенство, докато през 2022 г. Килиан Мбапе реализира три попадения във финала срещу Аржентина.

След последния съдийски сигнал кралица Елизабет II връчва трофея на капитана Боби Мур - една от най-емблематичните фигури в историята на английския футбол. И до днес това остава единствената световна титла на Англия и единственият ѝ триумф на голям международен форум. Най-близо до нов исторически успех тимът беше с третото си място на Мондиал 2026, завършил наскоро в САЩ, Мексико и Канада.

По повод 60-годишнината от триумфа на „Уембли“ в Англия ще бъдат организирани документални продукции и футболни събития с участието на легенди от онова поколение.

Сред основните лица в инициативите ще бъде и героят от финала през 1966 г. Хърст, който ще разкаже от първо лице историята на похода към единствената световна титла на Англия.

Автор: Кристияна Христова