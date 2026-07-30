Световен футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Мондиалът не е проект за печалба, а велико наследство УЕФА с остра позиция, след като заплаши с бойкот турнирите под егидата на ФИФА

"Световното първенство не може да се третира като инвестиционен продукт. То е едно от най-великите спортни наследства на футбола. То е изграждано в продължение на поколения от играчи, национални отбори и привърженици на всички континенти. Никаква част от него не бива да бъде преотстъпвана на частни инвеститори. Световното първенство не е за продажба."

Това се посочва в изявлението на УЕФА, след като всички 55 членки единодушно гласуваха за бойкот на световното първенство и други състезания на ФИФА в знак на протест срещу плана на президента на централата Джани Инфантино да продаде дялове на външни инвеститори в дъщерно дружество, което ще управлява турнирите на самата световна организация.

Сред подкрепящите бойкота е и Българският футболен съюз.

Тайно замислено

"Безотговорно и неоправдано е, че предложение от такова значение за футбола е било замислено тайно и доведено до ръба на одобрение без никакви смислени консултации с тези, на които е поверено да ръководят играта. Това не е просто дълбок провал на лидерството, а абдикация от дълга на ФИФА като пазител на световния футбол".

"Това не е "демократично решение", а управление чрез сплашване – акт на принуда, недостоен за институция, натоварена с управлението на глобалната игра.

Но нашата опозиция далеч надхвърля процеса. В момента, в който външни инвеститори придобият дялове в състезанията на ФИФА, футболът се променя завинаги. Търговската възвръщаемост се превръща в постоянно задължение. Очакванията на инвеститорите се превръщат в ежедневен натиск. От този момент нататък всяко решение относно международния календар, всяко решение относно форматите на състезанията и всяко решение, оформящо бъдещето на футбола, вече не се ръководи от това, което най-добре обслужва играта, а от това, което най-добре обслужва акционерите."

Позицията на Европа

"Този модел няма място в световния футбол. Бъдещето на футбола не може да бъде продиктувано от очакванията на онези, чието първо задължение е да увеличат максимално финансовата възвръщаемост. Нито пък интересите на националните асоциации, лиги, клубове, играчи и привърженици могат да бъдат подчинени на възвръщаемостта на инвеститорите. Футболът не може да залага бъдещето си за финансова печалба. Позицията на Европа е ясна. Никога няма да дадем легитимност на този модел. Никой няма моралното право да продава това, което просто държи в доверие за следващото поколение".

"Никой не бива да се съмнява: УЕФА и нейните национални асоциации ще се противопоставят на тези планове с абсолютна решителност.

"Някои неща са просто твърде важни, за да се продават. Световното първенство по футбол принадлежи на футбола. Винаги ще бъде. И докато Европа има глас, тя никога няма да бъде за продажба", завършва позицията на УЕФА.