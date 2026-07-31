Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Провалът на Инфантино: 96 държави вече му казаха "НЕ"! Безпрецедентен бунт Снимка: БГНЕС

Часове след единодушното решение на членовете на УЕФА да се противопоставят на спорния проект на ФИФА, към тях се присъединиха и всички държави от зоната КОНКАКАФ. Така натискът върху президента на ФИФА Джани Инфантино продължава да расте.

Вече 96 от общо 211-те членове на ФИФА официално се обявиха срещу предложението за създаването на компанията FIFA Forward Enterprise, чрез която да бъде продаден дял от световното първенство на частни инвеститори. Очаква се към тях да се присъединят още федерации, което би превърнало противниците на проекта в категорично мнозинство.

КОНКАКАФ, която обединява федерациите от Северна Америка, Централна Америка и Карибите, включва 41 членове на ФИФА. Всички те подписаха обща декларация срещу предложението.

„КОНКАКАФ е конфедерация, обединена от любовта към футбола, в която футболът винаги е на първо място. Водени от тази философия, през последните десет години изградихме структура, основана на работа в полза на своите членове, прозрачно управление и дългосрочен, отговорен подход към развитието на футбола.

Историята вече показа на ФИФА и на цялото футболно семейство какво се случва, когато тези, на които е поверена играта, изгубят от поглед тези ценности.

Днес КОНКАКАФ проведе среща с президентите на всичките 41 национални асоциации, членовете на Съвета на КОНКАКАФ и представителите си в Съвета на ФИФА, за да обсъди предложението на президента на ФИФА за създаването на компанията FIFA Forward Enterprise и продажбата на дял от световното първенство на частни инвеститори.

Снимка: БГНЕС

По време на срещата членовете изразиха сериозна загриженост, че предложението не е преминало през необходимите процедури, че е наложен изкуствено кратък срок за вземане на решение и че компетентните органи на ФИФА не са го разгледали и одобрили.

Освен това беше поставен въпросът защо изобщо са необходими частни инвестиции за финансиране на програмата FIFA Forward, след като последното световно първенство беше най-успешното във финансово отношение в историята.

Дискусията потвърди необходимостта от повече прозрачност и добро управление.

Поради тези причини КОНКАКАФ и всичките ѝ 41 национални асоциации:

* отхвърлят предложението;

* възлагат на своите представители в Съвета на ФИФА да поискат използването на съществуващите финансови резерви за увеличаване на средствата по програмата FIFA Forward;

* настояват президентът Джани Инфантино да разглежда подобни предложения единствено чрез установените процедури за управление и в съответствие с Устава на ФИФА.

„С тези стъпки КОНКАКАФ за пореден път потвърждава, че бъдещето на футбола и неговата най-голяма ценност трябва да останат в ръцете на футболното семейство“, се казва в позицията на органи.