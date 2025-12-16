Кой е "The best"? FIFA дава наградата си днес

Краят на годината е време за... отличия. Кой е бил най-добър през изминалите 12 месеца? Кой е "папкал"? Кой е "слушкал"?

Днес, 16 декември, световната футболна централа FIFA влиза в ролята на Дядо Коледа и ще раздаде своите награди!

От 2016 г. насам най-важната организация отличава най-добрите футболисти и футболистки. Награди има и за вратари, за треньори, за феърплей, за най-красив гол.

Церемонията трябва да започне в 19:00 ч. българско време в Доха, Катар.

Кой гласува?

Смята се, че наградите The best са най-демократичните във футбола.

25% от гласовете ще дойдат от селекционерите на националните отбори, 25% – на капитаните, 25% – на журналисти, и 25% – на фенове чрез сайта на ФИФА.

Номинирани

Ето кои господа ще се борят за наградата:

Педри (Барселона), Ламин Ямал (Барселона), Рафиня (Барселона), Килиан Мбапе (Реал Мадрид), Оусман Дембеле (ПСЖ), Витиня (ПСЖ), Нуно Мендеш (ПСЖ), Ашраф Хакими (ПСЖ), Хари Кейн (Байерн), Коул Палмър (Челси), Мохамед Салах (Ливърпул)

А при дамите:

Айтана Бонмати (Барселона), Патри Гихаро (Барселона), Клаудия Пина (Барселона), Алексия Путеяс (Барселона), Мариона Калдентей (Арсенал), Ева Пайор (Барселона), Алесия Русо (Арсенал), Лия Уилямсън (Арсенал), Клои Кели (Сити/Арсенал), Санди Балтимор (Челси), Натали Бьорн (Челси), Луси Бронз (Челси), Лорън Джеймс (Челси), Кадидиату Диани (Лион), Мелчи Дюморне (Лион), Линдзи Хийпс (Лион), Темва Чавинга (Канзас Сити).

За наградата при треньорите на мъжете ще си съперничат:

Луис Енрике (ПСЖ), Микел Артета (Арсенал), Роберто Мартинес (Португалия), Ханзи Флик (Барселона), Хавиер Агире (Мексико), Енцо Мареска (Челси), Арне Слот (Ливърпул).

Наставниците на дамите, които имат шанс да бъдат отличени, са:

Джонатан Хиралдес (Вашингтон Спирит/Лион), Соня Бомпастор (Челси), Себ Хайнс (Орландо), Рене Слегерс (Арсенал), Сарина Вигман (Англия).

При вратарите номинирани са:

Давид Рая (Арсенал), Тибо Куртоа (Реал Мадрид), Войчех Шчесни (Барселона), Алисон (Ливърпул), Емилиано Мартинес (Астън Вила), Мануел Нойер (Байерн), Ян Зомер (Интер), Джанлуиджи Донарума (ПСЖ/Сити).

А при дамите под рамката на вратата:

Ката Кол (Барселона), Ан-Катрин Бергер (Готъм), Кристиане Ендлер (Лион), Хана Хамптън (Челси), Ана Мурхаус (Орландо), Ч. Ннадози (Париж/Брайтън), Фалън Тълис-Джойс (Манчестър Юнайтед)

До момента

През миналата година най-много гласове при футболистите събра Винисиус от Реал Мадрид, а след него се наредиха Родри от Манчестър Сити и Джуд Белингам от Реал.

Най-много награди The best има Лионел Меси. Той печели класацията три пъти - през 2019, 2022 и 2023 г.

