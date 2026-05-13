Контузия от ужасите шокира феновете (ВИДЕО)

Бразилец счупи глезен на мач в Хондурас

Ужасяваща контузия на мач в Хондурас шокира феновете. До нея се стигна в 56' на двубоя Оланчо - Мотагуа (0:2) от Клаусура Триангуларес.

Домакините тръгнаха в контраатака след грешка на Жен Клевер Портийо. Съотборникът му Ромарио да Силва опита да се намеси. Той влезе в единоборство с Марлон Рамирес, но бутонката му се заби в терена и той счупи левия си глезен.

Играчите на Мотагуа реагираха бързо и поискаха медицинска помощ, тези на Оланчо пък не разбраха какво точно се случи и потърсиха обяснение от съдията Армандо Кастро за спирането.

Кошмар

Ромарио да Силва, наричан Ромариньо, агонизираше от болка. Телевизионните камери показаха травмата от различни ъгли и се видя колко тежко е счупването.

Футболистът беше откаран на носилка на Червения кръст до най-близкия медицински център.

Ромариньо има 23 мача за Мотагуа от началото на сезона, в които е отбелязал 3 попадения. Контузията обаче ще го извади от игра за най-малко половин година.

