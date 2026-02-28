"Оплакват се от расизъм, а излизат само с блондинки!"

Винисиус от Реал Мадрид без съмнение е един от най-разпознаваемите футболисти. Това се дължи, както на важната му роля в тима, така и на участието му в скандали.

Последният е от плейофите за участие на испанския гранд в осминафиналите на Шампионската лига срещу Бенфика. В първата среща Вини се оплака, че е бил наречен "Маймуна" от Джанлука Престиани.

По темата се изговори и се изписа много, а мнение сподели и бившето гадже на Вини - Джесика Туга. Нейните думи обаче не бяха в подкрепа на бразилеца.

Само блондинки

"Чернокожите футболисти се оплакват толкова много от расизма, а винаги се срещат със светли жени, блондинки. Никога не избират чернокожи жени.

Защо? Отговорът е очевиден и е лесно да се отгатне. Нека да ми спестят моралните уроци!", коментира Туга.

Двамата с Винисиус имаха кратък романс преди години, като в момента футболистът е сгоден за своята сънародничка и доста популярен инфлуенсър Вирджиния Фонсека.

Жертва или провокатор

Поредното оплакване на Винисиус от расистки подмятания предизвика разделение във футболните среди.

Често бразилецът се оплаква от подвиквания или скандирания и иска тежки наказания. Според част от феновете, той сам провокира съперниците с поведението си.

По време на мача с Бенфика Винисиус вкара гол и танцува доста провокативно до флагчето за ъглов удар пред агитката на Бенфика.

Джанлука Престиани пропусна реванша, след който Реал продължи към осминафиналите в Шампионска лига и очаква официалната санкция от УЕФА след края на разследването на централата.