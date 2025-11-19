bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Кристиано Роналдо вечеря с Тръмп и саудитския принц (ВИДЕО)

Важно събитие

Футболната икона Кристиано Роналдо, най-богатият човек в света - Илон Мъск, и шефът на компанията с най-голяма пазарна капитализация в света, бяха сред гостите на вечерята, която президентът на САЩ Доналд Тръмп даде в Белия дом в чест на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, предаде "Ройтерс".

Богата вечеря

Роналдо, който е отбелязал над 950 гола в кариерата си, играе в саудитския Ал Насър, а мажоритарният собственик на отбора е саудитският Публичен инвестиционен фонд. Португалската суперзвезда бе придружен на вечерята от годеницата си Джорджина.

Роналдо ще пропусне старта на Мондиала заради първия си червен картон

Илон Мъск се появи за втори път заедно с Тръмп, след като двамата се скараха сериозно по-рано тази година. Преди това милиардерът финансира предизборната кампания на републиканеца и бе близък с него.

Снимка: Reuters

Присъствието на собственика на компании като "Тесла" (Tesla) и "Спейс Екс" (SpaceX) може да е знак за помирение с президента, отбелязва "Ройтерс".

Главният изпълнителен директор на производителя на чипове "Нвидиа" Дженсън Хуанг също бе сред гостите.

Мъск и Хуанг също така ще са сред участниците в дискусия за напредъка в областта на изкуствения интелект, която ще се състои на американско-саудитски инвестиционен форум във Вашингтон днес, предава още агенцията.

Къде беше Роналдо, докато погребваха Жота?

"Този ​​разговор ще проучи нововъзникващите сили, оформящи следващата вълна на технологичния прогрес, като ще подчертае архитектурите, моделите и инвестициите, които ще доведат до едно по-интелигентно и взаимносвързано бъдеще", пише в документ, с чието съдържание агенцията се е запознала.

Тагове:

кристиано роналдо белия дом вечеря Доналд Тръмп саудитски принц Илон Мъск

