bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

"Кройф е Богът на Барселона!"

Съгласни ли сте?

"Кройф е Богът на Барселона!"
instagram.com/hristo8oficial/

Първият човек на Барселона, Жоан Лапорта, даде любопитно интервю за предаването "3Cat", а изказването му за Лионел Меси привлече особено внимание.

Меси бележи ера в Барселона и е смятан от мнозина за най-великия футболист, носил някога фланелката на каталунския гигант, но не и за Лапорта.

„Йохан Кройф е Богът на Барселона. Имахме много добри отношения с Меси, но когато той си тръгна, те се влошиха. Сега са някак си по-добри, надяваме се, че в бъдеще ще можем да организираме прощален мач за него, такъв, какъвто заслужава“, каза Лапорта.

400 милиона евро за Ламин Ямал! Барса казва „не“!

Ще ви припомним, че световният шампион с Аржентина от Катар 2022 напусна Барселона, когато клубът беше в криза и премина в ПСЖ, а днес носи фланелката на Интер Маями.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

барселона легенда псж жоан лапорта икона йохан кройф Интер Маями

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Добромир Жечев: Архитектът на Левски (ВИДЕО)

Добромир Жечев: Архитектът на Левски (ВИДЕО)
Насар пред bTV: Надявам се най-накрая да бъда признат от собствената ми федерация! (ВИДЕО)

Насар пред bTV: Надявам се най-накрая да бъда признат от собствената ми федерация! (ВИДЕО)
Като за две титли: Връчват 115 000 лева на Карлос Насар

Като за две титли: Връчват 115 000 лева на Карлос Насар
От Свищов до небето – с шал на Юнайтед

От Свищов до небето – с шал на Юнайтед
400 милиона евро за Ламин Ямал! Барса казва „не“!

400 милиона евро за Ламин Ямал! Барса казва „не“!

Последни новини

400 милиона евро за Ламин Ямал! Барса казва „не“!

400 милиона евро за Ламин Ямал! Барса казва „не“!
Като за две титли: Връчват 115 000 лева на Карлос Насар

Като за две титли: Връчват 115 000 лева на Карлос Насар
Треска за футбол: Кабо Верде спира работа заради решителния двубой за Мондиала

Треска за футбол: Кабо Верде спира работа заради решителния двубой за Мондиала
От Свищов до небето – с шал на Юнайтед

От Свищов до небето – с шал на Юнайтед
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV