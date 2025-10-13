Първият човек на Барселона, Жоан Лапорта, даде любопитно интервю за предаването "3Cat", а изказването му за Лионел Меси привлече особено внимание.

Меси бележи ера в Барселона и е смятан от мнозина за най-великия футболист, носил някога фланелката на каталунския гигант, но не и за Лапорта.

„Йохан Кройф е Богът на Барселона. Имахме много добри отношения с Меси, но когато той си тръгна, те се влошиха. Сега са някак си по-добри, надяваме се, че в бъдеще ще можем да организираме прощален мач за него, такъв, какъвто заслужава“, каза Лапорта.

Ще ви припомним, че световният шампион с Аржентина от Катар 2022 напусна Барселона, когато клубът беше в криза и премина в ПСЖ, а днес носи фланелката на Интер Маями.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK