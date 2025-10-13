bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
400 милиона евро за Ламин Ямал! Барса казва „не“!

Звездата, която може да разтърси световния футбол

Саудитският гигант Ал Хилал, воден от Симоне Индзаги, отправя оферта, която може да преобърне трансферния пазар: 400 милиона евро за 18-годишния талант на Барселона и европейски шампион с Испания. Каталунците засега са категорични: „Ямал не се продава!“.

18-годишният атакуващ халф има договор до 2031 г., с годишна заплата около 10 млн. евро и бонус за подписване от 25 млн. евро, разпределен за шест години – суми, които само клубове от Саудитската професионална лига могат да предложат.

Барселона преживява труден период

В същото време Барса преживява труден период: загуби в Ла Лига и Шампионската лига, напрежение в съблекалнята и скандали около комуникацията на футболистите с Ханси Флик. Ямал в момента се възстановява от инфекция и неговото участие в Ел Класико остава под въпрос.

Един по-малко: Испания без Ямал срещу България

Въпросът вероятно не е само финансов: ще се поддаде ли младият талант на арабската оферта, или ще остане верен на Барселона? Целият свят гледа с интерес.

Кроос бомбардира Барса: Красиви, но уязвими!
 
