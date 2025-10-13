400 милиона евро за Ламин Ямал! Барса казва „не“!

Саудитският гигант Ал Хилал, воден от Симоне Индзаги, отправя оферта, която може да преобърне трансферния пазар: 400 милиона евро за 18-годишния талант на Барселона и европейски шампион с Испания. Каталунците засега са категорични: „Ямал не се продава!“.

18-годишният атакуващ халф има договор до 2031 г., с годишна заплата около 10 млн. евро и бонус за подписване от 25 млн. евро, разпределен за шест години – суми, които само клубове от Саудитската професионална лига могат да предложат.

Барселона преживява труден период

В същото време Барса преживява труден период: загуби в Ла Лига и Шампионската лига, напрежение в съблекалнята и скандали около комуникацията на футболистите с Ханси Флик. Ямал в момента се възстановява от инфекция и неговото участие в Ел Класико остава под въпрос.

Въпросът вероятно не е само финансов: ще се поддаде ли младият талант на арабската оферта, или ще остане верен на Барселона? Целият свят гледа с интерес.

