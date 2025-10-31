bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Ламин Ямал страда от неизлечима болест, мъчила и Лионел Меси

От Барселона се опасяват, че болките на испанеца в слабините са хронични

Ламин Ямал страда от неизлечима болест, мъчила и Лионел Меси
Reuters

Суперзвездата на Барселона и испанския национален отбор Ламин Ямал страда от спортна херния. От щаба на каталунците се опасяват, че заболяването може да се окаже хронично.

От подобна болест е страдал и осемкратният носител на "Златната топка" Лионел Меси.

Болестта

Ямал вече пропусна пет мача във всички турнири през този сезон. Според испанския сайт Sport, националът на Ла Фурия страда от хронична травма в областта на слабините.

Снимка: Reuters

Заболяването има различни наименования, но е най-известно като спортна херния. Среща се при спортисти, които практикуват спортове, изискващи резки промени в посоката — като футбол или хокей. Причинява се от дисбаланс между коремните и адукторните мускули, което води до напрежение и болка.

От ръководството на Барселона се опасяват, че състоянието може да стане хронично - без налично ясно лечение.

Ямал като Меси

Може би в станалата сензация снимка, на която Лионел Меси държи Ламин Ямал като бебе, аржентинският гений не е предал само част от таланта си на младия футболист.

Снимка: Reuters

В интервю през 2019 година световният шампион с Аржентина от Катар 2022 споделя, че заради това заболяване не е могъл да играе във всички мачове за своя отбор.

Спортната херния е сложно състояние. Страдам от нея от известно време, тренирам малко и не мога да играя във всички мачове. Това не е проблем, който може да се реши за една нощ. Сега се чувствам по-добре, но все още не съм се възстановил напълно и продължавам да се нуждая от лечение.“

Снимка: Reuters

Ямал този сезон

Въпреки болките, за 8 мача във всички турнири Ямал е записал 5 асистенции и 3 гола, като се включва с попадение средно на всеки 78 минути. Само преди месец той завърши на второ място в класацията заЗлатната топка“.

Снимка: Reuters

В най-големия мач за сезона до момента – първото Ел Класико - Ламин Ямал не беше на обичайното си ниво. 18-годишното крило изигра пълни 90 минути, в които записа едва два неточни удара, загуби топката 22 пъти и имаше 50% успеваемост при дриблите си.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by bTV Sport (@btvsport)

След последния съдийски сигнал Ямал дори влезе в словесна престрелка със съотборника си в националния отбор Дани Карвахал. Видеото обиколи социалните мрежи и предизвика множество дебати относно дисциплината на младока.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 

 
Тагове:

барселона снимка лионел меси ламин ямал неизлечима болест болки в слабините

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Наказаха 152 турски съдии за залози, усъмниха се в мач на Мъри Стоилов

Наказаха 152 турски съдии за залози, усъмниха се в мач на Мъри Стоилов
Карлос Насар решава бъдещето си до два месеца (ВИДЕО)

Карлос Насар решава бъдещето си до два месеца (ВИДЕО)
Пускат в продажба повече билети за Левски - ЦСКА (ВИДЕО)

Пускат в продажба повече билети за Левски - ЦСКА (ВИДЕО)
Треньорът на Левски: Не ме вълнуват сравненията с Артета и Алонсо!

Треньорът на Левски: Не ме вълнуват сравненията с Артета и Алонсо!

Последни новини

Гигс предаде брат си и спа с жена му 8 години – сега Родри отвърна!

Гигс предаде брат си и спа с жена му 8 години – сега Родри отвърна!
Той е бесен, нервен и вкарва малко: Лаутаро Мартинес не се справя добре

Той е бесен, нервен и вкарва малко: Лаутаро Мартинес не се справя добре
Това ще се помни! Барса се прибира у дома и целият свят ще гледа! (СНИМКИ)

Това ще се помни! Барса се прибира у дома и целият свят ще гледа! (СНИМКИ)
Треньорът на Левски: Не ме вълнуват сравненията с Артета и Алонсо!

Треньорът на Левски: Не ме вълнуват сравненията с Артета и Алонсо!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV