Ламин Ямал страда от неизлечима болест, мъчила и Лионел Меси

Суперзвездата на Барселона и испанския национален отбор Ламин Ямал страда от спортна херния. От щаба на каталунците се опасяват, че заболяването може да се окаже хронично.

От подобна болест е страдал и осемкратният носител на "Златната топка" Лионел Меси.

Болестта

Ямал вече пропусна пет мача във всички турнири през този сезон. Според испанския сайт Sport, националът на Ла Фурия страда от хронична травма в областта на слабините.

Заболяването има различни наименования, но е най-известно като спортна херния. Среща се при спортисти, които практикуват спортове, изискващи резки промени в посоката — като футбол или хокей. Причинява се от дисбаланс между коремните и адукторните мускули, което води до напрежение и болка.

От ръководството на Барселона се опасяват, че състоянието може да стане хронично - без налично ясно лечение.

Ямал като Меси

Може би в станалата сензация снимка, на която Лионел Меси държи Ламин Ямал като бебе, аржентинският гений не е предал само част от таланта си на младия футболист.

В интервю през 2019 година световният шампион с Аржентина от Катар 2022 споделя, че заради това заболяване не е могъл да играе във всички мачове за своя отбор.

„Спортната херния е сложно състояние. Страдам от нея от известно време, тренирам малко и не мога да играя във всички мачове. Това не е проблем, който може да се реши за една нощ. Сега се чувствам по-добре, но все още не съм се възстановил напълно и продължавам да се нуждая от лечение.“

Ямал този сезон

Въпреки болките, за 8 мача във всички турнири Ямал е записал 5 асистенции и 3 гола, като се включва с попадение средно на всеки 78 минути. Само преди месец той завърши на второ място в класацията за „Златната топка“.

В най-големия мач за сезона до момента – първото Ел Класико - Ламин Ямал не беше на обичайното си ниво. 18-годишното крило изигра пълни 90 минути, в които записа едва два неточни удара, загуби топката 22 пъти и имаше 50% успеваемост при дриблите си.

След последния съдийски сигнал Ямал дори влезе в словесна престрелка със съотборника си в националния отбор Дани Карвахал. Видеото обиколи социалните мрежи и предизвика множество дебати относно дисциплината на младока.