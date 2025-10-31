Ламин Ямал страда от неизлечима болест, мъчила и Лионел Меси

Суперзвездата на Барселона и испанския национален отбор Ламин Ямал страда от спортна херния. От щаба на каталунците се опасяват, че заболяването може да се окаже хронично.
От подобна болест е страдал и осемкратният носител на "Златната топка" Лионел Меси.
Ямал вече пропусна пет мача във всички турнири през този сезон. Според испанския сайт Sport, националът на Ла Фурия страда от хронична травма в областта на слабините.
Заболяването има различни наименования, но е най-известно като спортна херния. Среща се при спортисти, които практикуват спортове, изискващи резки промени в посоката — като футбол или хокей. Причинява се от дисбаланс между коремните и адукторните мускули, което води до напрежение и болка.
От ръководството на Барселона се опасяват, че състоянието може да стане хронично - без налично ясно лечение.
Може би в станалата сензация снимка, на която Лионел Меси държи Ламин Ямал като бебе, аржентинският гений не е предал само част от таланта си на младия футболист.
В интервю през 2019 година световният шампион с Аржентина от Катар 2022 споделя, че заради това заболяване не е могъл да играе във всички мачове за своя отбор.
„Спортната херния е сложно състояние. Страдам от нея от известно време, тренирам малко и не мога да играя във всички мачове. Това не е проблем, който може да се реши за една нощ. Сега се чувствам по-добре, но все още не съм се възстановил напълно и продължавам да се нуждая от лечение.“
Въпреки болките, за 8 мача във всички турнири Ямал е записал 5 асистенции и 3 гола, като се включва с попадение средно на всеки 78 минути. Само преди месец той завърши на второ място в класацията за „Златната топка“.
В най-големия мач за сезона до момента – първото Ел Класико - Ламин Ямал не беше на обичайното си ниво. 18-годишното крило изигра пълни 90 минути, в които записа едва два неточни удара, загуби топката 22 пъти и имаше 50% успеваемост при дриблите си.
View this post on Instagram
След последния съдийски сигнал Ямал дори влезе в словесна престрелка със съотборника си в националния отбор Дани Карвахал. Видеото обиколи социалните мрежи и предизвика множество дебати относно дисциплината на младока.
