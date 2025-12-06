bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Историческо: Лионел Меси е шампион на САЩ!

Геният от Росарио изведе Интер Маями до паметен триумф

Историческо: Лионел Меси е шампион на САЩ!

Лионел Меси стана шампион и на САЩ! Геният от Росарио изведе Интер Маями до историческа първа титла на Мейджър Лийг Сокър (МЛС). Във финала "чаплите" победиха с 3:1 Ванкувър Уайткaпс, а Меси блесна с две асистенции.

Сблъсъкът събра четирима световни шампиони - Меси, Родриго Де Пол и Серхио Буксетс от Интер и Томас Мюлер с екипа на Ванкувър.

"Розовите" започнаха отлично и поведоха още в 8', когато Едиер Окампо си отбеляза автогол.

Равенство, а после аржентинска магия

След час игра Али Ахмед изравни, но в 71' започна аржентинската наказателна акция. Меси асистира на Де Пол за 2:1, преди друг техен сънародник - Тадео Айенде, да сложи точка на спора в шестата минута от добавеното време. В основата и на решителното попадение беше осемкратният носител на "Златната топка". 

Трофеят е трети за Меси в САЩ. Той вдигна Купата на лигите през 2023 г., тогава с успех с 10:9 над Нешвил след дузпи. Интер завърши на първо място в редовния сезон в САЩ през миналата година.

Меси премина в американския тим през лятото на 2023 г. със свободен трансфер от Пари Сен Жермен. Оттогава има вече 77 гола и 44 асистенции в 88 мача за Интер, чийто съсобственик е английската легенда Дейвид Бекъм.

