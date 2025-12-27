bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

ЦСКА представи втори нов

Национал от Беларус подписа за 3 години

ЦСКА представи втори нов
cska.bg

Второ зимно попълнение за ЦСКА. Клубът обяви привличането на национала на Беларус Макс Ебонг.

Футболистът е преминал успешно медицинските прегледи и официално е подписал договор с армейския“ клуб за срок от три години, съобщават от ЦСКА на сайта си.

Кой е Макс Ебонг

Макс Ебонг е на 26 години и основната му позиция е в сърцето на полузащитата. Той пристига в ЦСКА от казахстанския клуб Астана.

Бразилец идва в ЦСКА през януари

Ебонг е роден през 1999 година във Витебск, Беларус. Стартира футболния си път в школата на Шахтьор Солигорск, а на 19-годишна възраст дебютира за мъжкия отбор на клуба. През 2020 г. преминава в Астана, където записва общо 177 двубоя, отбелязва 11 гола и дава 26 асистенции.

Снимка: cska.bg

Макс Ебонг преминава през всички възрастови формации на националния отбор на Беларус, преди да дебютира за представителния тим, за който до момента има 54 мача и 5 гола.

В ЦСКА Макс Ебонг ще играе с фланелка с номер 10. Той е вторият футболист от Беларус в настоящия състав на армейците“ след вратаря Фьодор Лапоухов.

"Червените" вече се подсилиха и с колумбийското крило Алехандро Пиедраита.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

футбол цска трансфер макс ебонг

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Шалке 04 взима български халф?

Шалке 04 взима български халф?
Кириос анализира Сабаленка, тя пече коледни бисквити (ВИДЕО)

Кириос анализира Сабаленка, тя пече коледни бисквити (ВИДЕО)
Продават футболен шампион само за 32 евро цента

Продават футболен шампион само за 32 евро цента

Джак Грийлиш загря за Коледа със... стриптийз и шотове

Джак Грийлиш загря за Коледа със... стриптийз и шотове

Мрачна прогноза за бъдещето на Карлос Алкарас

Мрачна прогноза за бъдещето на Карлос Алкарас

Последни новини

Кириос анализира Сабаленка, тя пече коледни бисквити (ВИДЕО)

Кириос анализира Сабаленка, тя пече коледни бисквити (ВИДЕО)
Продават футболен шампион само за 32 евро цента

Продават футболен шампион само за 32 евро цента

Шалке 04 взима български халф?

Шалке 04 взима български халф?
Джак Грийлиш загря за Коледа със... стриптийз и шотове

Джак Грийлиш загря за Коледа със... стриптийз и шотове

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV