ЦСКА представи втори нов

Второ зимно попълнение за ЦСКА. Клубът обяви привличането на национала на Беларус Макс Ебонг.

Футболистът е преминал успешно медицинските прегледи и официално е подписал договор с „армейския“ клуб за срок от три години, съобщават от ЦСКА на сайта си.

Кой е Макс Ебонг

Макс Ебонг е на 26 години и основната му позиция е в сърцето на полузащитата. Той пристига в ЦСКА от казахстанския клуб Астана.

Ебонг е роден през 1999 година във Витебск, Беларус. Стартира футболния си път в школата на Шахтьор Солигорск, а на 19-годишна възраст дебютира за мъжкия отбор на клуба. През 2020 г. преминава в Астана, където записва общо 177 двубоя, отбелязва 11 гола и дава 26 асистенции.

Снимка: cska.bg

Макс Ебонг преминава през всички възрастови формации на националния отбор на Беларус, преди да дебютира за представителния тим, за който до момента има 54 мача и 5 гола.

В ЦСКА Макс Ебонг ще играе с фланелка с номер 10. Той е вторият футболист от Беларус в настоящия състав на „армейците“ след вратаря Фьодор Лапоухов.

"Червените" вече се подсилиха и с колумбийското крило Алехандро Пиедраита.

