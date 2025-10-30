bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Майка на три деца пристана на Винисиус (СНИМКИ)
Вирджиния даде втори шанс на звездата на Реал Мадрид
Футбол Световен футбол

Майка на три деца пристана на Винисиус (СНИМКИ)

Вирджиния даде втори шанс на звездата на Реал Мадрид

Звездата на Реал Мадрид Винисиус е по-влюбен от когато и да било! 

Футболистът, който остана втори в класирането за най-престижната награда "Златна топка", изненадващо предложи брак на своята сънародничка Вирджиния Фонсека, а тя каза "Да!"

Трябва да отбележим, че двамата имаха отношения преди време, а красавицата има три деца от предишния си брак. 

Влюбен

В последните години личният живот на Винисиус бе широко обсъждан. Той имаше няколко краткотрайни връзки, като до момента разкри името само на една жена до него - италианката Мария Джулия Мацали

Смята се, че тя го е оставила, защото го е хванала в изневяра с... Вирджиния. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Vinicius Jr. (@vinijr)

Тя пък дошла до Мадрид специално да е с футболиста, с който имаха кратка връзка след развода ѝ с певеца Зе Фелипе през май 2025 г. 

Винисиус явно е сигурен в любовта си този път, тъй като е действал светкавично и е предложил пръстен, който Вирджиния е приела. 

Миналото

Годеницата на футболиста е приета добре и в семейството на Реал Мадрид. Тя вече беше в ложата на "Бернабеу" по време на победата с 2:1 в дербито с Барселона. 

След това пък се появи заедно с Вини на парти, на което присъства и Едер Милитао и семейството му. 

Самата Вирджиния е изключително популярна в Бразилия, като има близо 54 милиона последователи в социалните мрежи. За справка Винисиус е с 57 милиона фенове. 

Тя е на 26 години и става известна с кампаниите си онлайн и с участията си в телевизионни предавания. 

През 2020 г. тя разкри, че има връзка с певеца Зе Фелипе, а година по-късно двамата се венчаха. Плод на любовта им са Мария Алис (на 4), Мария Флор (на 3) и Хосе Леонардо (на 1). Двамата обаче се разделиха през май 2025 г. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Virginia (@virginia)

