Майка на три деца пристана на Винисиус (СНИМКИ)

Звездата на Реал Мадрид Винисиус е по-влюбен от когато и да било!

Футболистът, който остана втори в класирането за най-престижната награда "Златна топка", изненадващо предложи брак на своята сънародничка Вирджиния Фонсека, а тя каза "Да!".

Трябва да отбележим, че двамата имаха отношения преди време, а красавицата има три деца от предишния си брак.

Влюбен

В последните години личният живот на Винисиус бе широко обсъждан. Той имаше няколко краткотрайни връзки, като до момента разкри името само на една жена до него - италианката Мария Джулия Мацали.

Смята се, че тя го е оставила, защото го е хванала в изневяра с... Вирджиния.

View this post on Instagram A post shared by Vinicius Jr. (@vinijr)

Тя пък дошла до Мадрид специално да е с футболиста, с който имаха кратка връзка след развода ѝ с певеца Зе Фелипе през май 2025 г.

Винисиус явно е сигурен в любовта си този път, тъй като е действал светкавично и е предложил пръстен, който Вирджиния е приела.

Миналото

Годеницата на футболиста е приета добре и в семейството на Реал Мадрид. Тя вече беше в ложата на "Бернабеу" по време на победата с 2:1 в дербито с Барселона.

View this post on Instagram A post shared by Virginia Fonseca Serrão (@virginiaifonseca)

След това пък се появи заедно с Вини на парти, на което присъства и Едер Милитао и семейството му.

Самата Вирджиния е изключително популярна в Бразилия, като има близо 54 милиона последователи в социалните мрежи. За справка Винисиус е с 57 милиона фенове.

Тя е на 26 години и става известна с кампаниите си онлайн и с участията си в телевизионни предавания.

През 2020 г. тя разкри, че има връзка с певеца Зе Фелипе, а година по-късно двамата се венчаха. Плод на любовта им са Мария Алис (на 4), Мария Флор (на 3) и Хосе Леонардо (на 1). Двамата обаче се разделиха през май 2025 г.

View this post on Instagram A post shared by Virginia (@virginia)

