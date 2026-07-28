Световен футбол Публикувано в Борислава Стаменова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Бивш треньор на ЦСКА спаси клуба на двама любими левскари Жестът на Саша Илич трогна Белград Снимка: Lap.bg

Футболът е голове, победи, мачове... Но и много повече! Като приятелство, човечност, вдъхновение, шанс за реализация.

Това го знаят най-добре хората, минали по този път. Като Саша Илич, познат у нас като бивш треньор на ЦСКА през сезон 2022/2023. В момента той е начело на своя любим и роден Партизан Белград, а един негов жест трогна всички в Сърбия.

Илич се включи активно в спасяването на друг тим от сръбската столица, при това без да е играл или да е бил начело.

Ситуацията в Рад

Рад Белград от квартал "Баница" е основан през 1958 г. и огромна част от съществуването си прекрава в елита на Сърбия и бивша Югославия. У нас е най-известен като първия клуб на бившия вратар на Левски Боян Йоргачевич и на бившия треньор на "сините" Славолюб Муслин.

Снимка: fkcukaricki.com

В последните сезони обаче Рад преживява истински крах! Тимът изпадна от първото ниво на сръбския футбол през 2021 г. и оттогава затъва заради дългове и неизплатени заплати. През сезон 2024/2025 "Строителите" бяха санкционирани със забрана за картотекиране на футболисти, а в момента са част от четвъртото ниво на сръбския футбол, след като се изкачиха от пета дивизия в края на миналия сезон.

Рад се крепи благодарение на... жестове. Като този на Саша Илич.

Дарение

"Легендата на сръбския футбол и човек, чието име се изговаря с особено уважение и за чиято кариера не е нужно да се говори, тъй като неговите резултати, успехи и човещина са по-категорични - Саша Илич, чрез своето дарение предложи подкрепа на клуба ни в процеса на изчистване на дълговете към бивши футболисти.

Когато футболна величина от такъв ранг застане до нас, това не е само дарение. Това е признание, че става дума за една истинска, искрена футболна история. Признание е и за целия труд и време, което хората влагат, за да може Рад да се върне там, където му е мястото", пишат от клуба.

Самият Илич, който дълги години бе капитан на Партизан и е със статут на легенда в гранда, никога не е носил екипа на Рад и не е бил треньор на стадион "Крал Петър Първи". Синът му Никша игра за кратко в школата на Рад.

Жестът на бившия треньор на ЦСКА вероятно щеше да остане в тайна, ако от клуба, който се бори за оцеляване, не бяха разгласили за подкрепата.

Снимка: Lap.bg

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