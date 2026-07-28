Официално: Зинедин Зидан е селекционер на Франция

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Няма намерени резултати за "Реал"
Френската футболна федерация официално обяви назначаването на Зинедин Зидан за селекционер на мъжкия национален отбор.
Рокадата бе очаквана, като за легендарният бивш футболист това е едва втори отбор, който ще води. През 2021 г. той бе освободен от Реал Мадрид и от тогава очакваше мечтата му да е начело на "петлите" да се сбъдне.
Постът на селекционер е овакантен от Дидие Дешан, който работеше това в продъжение на 14 годни.
Рокадата идва след Мондиала в САЩ, Канада и Мексико. Въпреки ролята си на фаворити и силното си представяне, французите останаха четвърти.
За Зидан първите официални мачове ще са от турнира Лига на нациите. През септември Франция гостува на Турция и Белгия.
54-годишният нов селекционер на "петлите" за последно беше треньор на Реал Мадрид от 2019 до 2021 г. и отново от 2016 до 2018 г. Под негово ръководство "белите" спечелиха три пъти Шампионската лига, два пъти Ла Лига и Суперкупата на страната.
По време на футболната си кариера Зидан носи екипите на Кан и Бордо, италианския Ювентус и Реал Мадрид, с който печели Ла Лига през 2003-а година по-рано той отбелязва победния гол на финала на Шампионската лига срещу Байер Леверкузен (2:1). С Ювентус два пъти печели италианското първенство.
За френския национален отбор Зизу има 31 гола и 29 асистенции в 108 мача. Той печели (1998) и е сребърен медалист (2006) от световни първенства. Европейски шампион е през 2000 г.
С оттеглянето на Дешан, завършва и цяла ера за Франция.
За 14 години специалистът успя да направи "петлите" световни шампиони през 2018 г. и да ги отведе до сребърните медали от Мондиала през 2022 г.
С Дешан французите играха и на финал на европейското първенство през 2016 г.
През 2021 г. тимът спечели Лигана на нациите, а на световното преди месец Дешан трябваше да се справя, освен с футболни въпроси, и с мъката си. В началото на шампионата той загуби майка си.Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google