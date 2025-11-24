Меси преподава: Гол и три асистенции, а Маями гледа към финала!

Лионел Меси изведе Интер Маями на първи финал в Източната конференция на МЛС. Аржентинската суперзвезда вкара гол и подаде за други три при победата с 4:0 над ФК Синсинати.

Какво се случи?

Бившият нападател на Барселона oткри резултата в 19-ата минута след комбинация със сънародника си, 19-годишния Матео Силвети. Меси тръгна на скорост, подаде и влезе в наказателното поле, където посрещна с глава центрирането на Силвети, за да прати топката в мрежата.

Снимка: gettyimages.com

Двамата си размениха ролите в 57-ата минута. Меси изведе Силвети, който с едно докосване преодоля вратаря Роман Челентано.

Пет минути по-късно Меси изработи и третото попадение за гостите, след като се върна в защита и пресече топка при атака на Синсинати. Освободил се от футболист на домакините, осемкратният носител на "Златната топка" намери с дълъг пас Тадео Аленде, който вкара за 3:0.

Подобна беше комбинацията и за четвъртото попадение. Серхио Бускетс отне топката от бранител, подаде на Меси, а аржентинецът направи решаващото подаване за 4:0.

Снимка: gettyimages.com

Сезонът на Лионел Меси

Меси има 11 гола и 11 асистенции в последните седем мача от футболното първенство на САЩ и изпрати Интер само на една победа от участие на големия финал за титлата. Също така той изравни рекорд на легендарния унгарец Ференц Пушкаш. След днешния хеттрик от голови подавания той има вече 404, колкото стоят и сещу името на Пушкаш.

