Милан излиза за Суперкупата с българин

Милан атакува Суперкупата на Италия с българин! Валери Владимиров е сред талантите, които ще попаднат в групата за полуфиналния двубой срещу шампиона Наполи в четвъртък (18 декември).
Информацията е на изданието MIlanNews, което се позовава на журналиста Антонио Витиело.
17-годишният роден защитник ще попадне в списъка с 25 играчи за минитурнира в Саудитска Арабия.
@AntoVitiello: Some players from Milan Futuro have been called up for the Supercoppa Italiana: Dutu (Milan Futuro), Sala (Milan Primavera), Borsani (Milan Primavera), Ibra (Milan Futuro), Pittarella (Milan Futuro) and Vladimirov (Milan Futuro). pic.twitter.com/xbAHFot6vM— Milan Posts (@MilanPosts) December 16, 2025
Владимиров дебютира за мъжкия отбор в контролата с Виртус Ентела (2:3) пред месец, когато записа пълни 90 минути. През август българинът беше резерва при 2:0 над Бари за Купата.
През настоящия сезон Владимиров има 9 мача за дублиращия тим на "росонерите" и 3 за Примавера.
Полуфинала най-вероятно ще пропусне една от звездите на гранда - Рафаел Леао. Португалското крило тренира отделно, но се надява да се включи, ако Милан стигне до финала. Другата двойка крачка преди спора за трофея е Интер - Болоня.
