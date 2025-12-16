bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Милан излиза за Суперкупата с българин

Валери Владимиров е сред най-големите таланти на гранда

Милан излиза за Суперкупата с българин

Милан атакува Суперкупата на Италия с българин! Валери Владимиров е сред талантите, които ще попаднат в групата за полуфиналния двубой срещу шампиона Наполи в четвъртък (18 декември).

Информацията е на изданието MIlanNews, което се позовава на журналиста Антонио Витиело.

17-годишният роден защитник ще попадне в списъка с 25 играчи за минитурнира в Саудитска Арабия.

Сред най-големите таланти

Владимиров дебютира за мъжкия отбор в контролата с Виртус Ентела (2:3) пред месец, когато записа пълни 90 минути. През август българинът беше резерва при 2:0 над Бари за Купата.

През настоящия сезон Владимиров има 9 мача за дублиращия тим на "росонерите" и 3 за Примавера.

Полуфинала най-вероятно ще пропусне една от звездите на гранда - Рафаел Леао. Португалското крило тренира отделно, но се надява да се включи, ако Милан стигне до финала. Другата двойка крачка преди спора за трофея е Интер - Болоня.

