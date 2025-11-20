Момчето на мама: Как новият герой на Африка остави бившата си без нищо?

Африка има своя нов футболен герой! Неговото име е Ашраф Хакими, той играе в Пари Сен Жермен, капитан е на мароканския национален отбор, а през сезон 2024/2025 имаше ключова роля в триумфа на клубния си тим в Шампионската лига и първенството.

Това заслужено му спечели наградата за най-добър футболист на Африка.

Но Хакими не е някоя изгряваща звезда! Той е на 27 години, добре известен е за футболната общественост, а в колекцията си, освен трофеи и медали, има и няколко тежки скандала. Но пък и силна и постоянна подкрепа от най-важната жена в живота му - майка му Саида.

Изнасилването

Хакими е роден в Мадрид и започва кариерата си в академията на Реал. Той прекарва 2 години под наем в Борусия Дортмунд, а след това играе и в Интер, за да акостира през 2021 г. в Пари Сен Жермен.

Снимка: Reuters

През 2023 г. футболистът влезе в криминалната хроника, след като бе обвинен в изнасилване. Световните медии писаха, че той е опипвал без позволение в дома си в Мадрид жена, с която са поддържали отношения няколко месеца.

По това време Хакими е женен за актрисата Хиба Абук. Двамата имат две деца - момчета, които в момента са на 5 и на 3 години. Смята се, че жена му и синовете му са били на почивка в Дубай по време на изнасилването.

Делото продължава да се гледа от различни инстанции, а футболистът е категоричен, че не приема обвиненията и доказателство е, че съдейства на прокуратурата, за разлика от другата страна.

Разводът

Заради скандала Абук подаде молба за развод.

Тя обаче остана... с празни ръце.

Оказва се, че около 80% от имуществото на Хакими се води на името на... майка му Саида Мох. По нейна сметка се превежда и голяма част от заплатата на футболиста, а тя е в размер на 20 млн. евро на година.

Така бившата на Хакими остана без нищо.

Майка му обаче продължава да е горда с успехите му и беше и на церемонията по награждаване за Футболист номер 1 на Африка.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK