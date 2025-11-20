Изненада? Мароканец изпревари Салах за номер 1 в Африка

Капитанът на мароканския национален отбор Ашраф Хакими бе избран за най-добър футболист на Африка по време на церемония в Рабат.

Играчът на носителя на Шампионската лига Пари Сен Жермен стана първият защитник с приза от 52 години насам, след като изпревари Мохамед Салах и Виктор Осимен в гласуването.

Сезонът на Ашраф Хакими

Десният краен защитник спечели златен требъл с Пари Сен Жермен през миналия сезон и стана първият мароканец с наградата от 1998 насам, когато бе отличен халфът Мустафа Хаджи.

Последният бранител пък бе защитникът Буанга Чимен от Заир (днес Демократична република Конго) през 1973 г.

"За мен е чест и привилегия, че получавам тази награда. Статуетката е не само за мен, а и за всички силни мъже и жени, които мечтаят да играят футбол в Африка. Благодаря на хората, които вярват в мен и ме подкрепят още от юношеските ми години. На тези, които вярваха, че мога да стана професионален футболист. Благодарен съм на всички тях", каза той, цитиран от "Ройтерс".

Наградите

Национали на Мароко обраха голяма част от наградите, включително при дамите. За най-добра футболистка за годината бе избрана Гилейн Чебак, а Ясин Бону бе отличен сред вратарите. Най-добър страж при дамите за трети пореден сезон е нигерийката Чиамака Надози, която наскоро заигра за английския Брайтън.

Педро "Бубица" Брито от Кабо Верде стана треньор на годината, след като изведе нацията до дебютно класиране за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

