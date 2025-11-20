bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Изненада? Мароканец изпревари Салах за номер 1 в Африка

Очаквахте ли го?

Изненада? Мароканец изпревари Салах за номер 1 в Африка
Reuters

Капитанът на мароканския национален отбор Ашраф Хакими бе избран за най-добър футболист на Африка по време на церемония в Рабат.

Играчът на носителя на Шампионската лига Пари Сен Жермен стана първият защитник с приза от 52 години насам, след като изпревари Мохамед Салах и Виктор Осимен в гласуването.

Сезонът на Ашраф Хакими

Десният краен защитник спечели златен требъл с Пари Сен Жермен през миналия сезон и стана първият мароканец с наградата от 1998 насам, когато бе отличен халфът Мустафа Хаджи.

Снимка: Reuters

Последният бранител пък бе защитникът Буанга Чимен от Заир (днес Демократична република Конго) през 1973 г.

Килиан Мбапе иска колосално обезщетение от ПСЖ

"За мен е чест и привилегия, че получавам тази награда. Статуетката е не само за мен, а и за всички силни мъже и жени, които мечтаят да играят футбол в Африка. Благодаря на хората, които вярват в мен и ме подкрепят още от юношеските ми години. На тези, които вярваха, че мога да стана професионален футболист. Благодарен съм на всички тях", каза той, цитиран от "Ройтерс".

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by bTV Sport (@btvsport)

Наградите

Национали на Мароко обраха голяма част от наградите, включително при дамите. За най-добра футболистка за годината бе избрана Гилейн Чебак, а Ясин Бону бе отличен сред вратарите. Най-добър страж при дамите за трети пореден сезон е нигерийката Чиамака Надози, която наскоро заигра за английския Брайтън.

Плажове, липса на ток и малко футбол: Как Кюрасао стигна до Мондиала?

Педро "Бубица" Брито от Кабо Верде стана треньор на годината, след като изведе нацията до дебютно класиране за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

футбол награди псж африка номер 1 мохамед салах ашраф хакими футболист номер 1 на Африка

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Норвежец ще вади Лудогорец от кризата

Норвежец ще вади Лудогорец от кризата
Христо Стоичков е №54 сред най-великите футболисти (ВИДЕО)

Христо Стоичков е №54 сред най-великите футболисти (ВИДЕО)
Безгрешни: Как България ще се класира на ЕвроБаскет (ВИДЕО)

Безгрешни: Как България ще се класира на ЕвроБаскет (ВИДЕО)
Плажове, липса на ток и малко футбол: Как Кюрасао стигна до Мондиала?

Плажове, липса на ток и малко футбол: Как Кюрасао стигна до Мондиала?

Последни новини

Кристиано, феновете ти не харесват това! (СНИМКИ)

Кристиано, феновете ти не харесват това! (СНИМКИ)
Норвежец ще вади Лудогорец от кризата

Норвежец ще вади Лудогорец от кризата
Осъдиха норвежки национал за сексуални клипове с момчета

Осъдиха норвежки национал за сексуални клипове с момчета
Путин се зае с руските футболни съдии (ВИДЕО)

Путин се зае с руските футболни съдии (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV