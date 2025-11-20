На бърза програма: Изпран паспорт спря национал

Кошмарът на всеки пътуващ застигна парагвайски футболен национал! Андрес Кубас пропусна мачовете със САЩ и Мексико заради култови паспортни неволи.

Кубас забравил ценния документ в задния джоб на панталон, който изпрал.

На бърза програма

"Оплескал е нещата. Оставил паспорта си в панталона. Жената, която се грижи за прането, също не е видяла. Той е много ядосан.", сподели бащата на Андре - Франсиско.

Кубас успял да си извади нов паспорт, но не и да завърши процеса по издаване на виза навреме.

Така полузащитникът пропусна ноемврийските приятелски мачове на Парагвай - 1:2 от САЩ и 2:1 над Мексико.

29-годишният Кубас играе за канадския Ванкувър от 2022 г. Той има 1 гол в 99 мача за Уайткепс. Клубната му кариера преминава още през Бока Хуниорс, Пескара, Дефенса, Тайерес и Ним.

С националната фланелка има 32 мача, като дебютира при 0:0 със Саудитска Арабия в контрола на 19 ноември 2019 г.

