bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

На бърза програма: Изпран паспорт спря национал

Кошмар за парагваеца Андрес Кубас

На бърза програма: Изпран паспорт спря национал

Кошмарът на всеки пътуващ застигна парагвайски футболен национал! Андрес Кубас пропусна мачовете със САЩ и Мексико заради култови паспортни неволи.

Кубас забравил ценния документ в задния джоб на панталон, който изпрал.

На бърза програма

"Оплескал е нещата. Оставил паспорта си в панталона. Жената, която се грижи за прането, също не е видяла. Той е много ядосан.", сподели бащата на Андре - Франсиско.

Кубас успял да си извади нов паспорт, но не и да завърши процеса по издаване на виза навреме.

Така полузащитникът пропусна ноемврийските приятелски мачове на Парагвай - 1:2 от САЩ и 2:1 над Мексико.

29-годишният Кубас играе за канадския Ванкувър от 2022 г. Той има 1 гол в 99 мача за Уайткепс. Клубната му кариера преминава още през Бока Хуниорс, Пескара, Дефенса, Тайерес и Ним.

С националната фланелка има 32 мача, като дебютира при 0:0 със Саудитска Арабия в контрола на 19 ноември 2019 г.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

сащ паспорт мексико виза парагвай пералня национал андрес кубас

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Лечева: С преходен период на управление можем да спрем този срам (ВИДЕО)

Лечева: С преходен период на управление можем да спрем този срам (ВИДЕО)
Един от най-важните хора до Кобрата: Трябваше да внимаваме повече със съперника! (ОБНОВЕНА)

Един от най-важните хора до Кобрата: Трябваше да внимаваме повече със съперника! (ОБНОВЕНА)
Циципас остана без книжка, карал с 210 км/ч

Циципас остана без книжка, карал с 210 км/ч
Пред bTV: Георги Русев коментира мистериозното шишенце (ВИДЕО)

Пред bTV: Георги Русев коментира мистериозното шишенце (ВИДЕО)

Последни новини

Наш таекуондист стъпи на европейския връх при юношите (ВИДЕО)

Наш таекуондист стъпи на европейския връх при юношите (ВИДЕО)
Циципас остана без книжка, карал с 210 км/ч

Циципас остана без книжка, карал с 210 км/ч
Пред bTV: Георги Русев коментира мистериозното шишенце (ВИДЕО)

Пред bTV: Георги Русев коментира мистериозното шишенце (ВИДЕО)
Лечева: С преходен период на управление можем да спрем този срам (ВИДЕО)

Лечева: С преходен период на управление можем да спрем този срам (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV