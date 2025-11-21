bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Надскочиха Кристиано Роналдо (ВИДЕО)

Невероятната задна ножица на Скот Мактоминей покори феновете и рекордите

Падна 7-годишен рекорд на Кристиано Роналдо! Шотландецът Скот Мактоминей подобри с 13 сантиметра постижението на португалската звезда за най-високо изпълнена задна ножица, след виртуозното си попадение срещу Дания.

Кракът на звездата на Наполи достигна 2,51 метра над земята. Така легендарният удар на Роналдо от 2018-а с екипа на Реал Мадрид в 1/4-финала срещу Ювентус в Шампионската лига остава втори в класацията.

Момент магия

Зашеметяващата задна ножица на Скот Мактоминей срещу Дания взриви света на футбола - и остави феновете без дъх.

 
 
 
Голът, отбелязан само 3 минути след първия съдийски сигнал в решителната световна квалификация във вторник, даде старт на драматичната победа с 4:2 и осигури на Шотландия билет за световното първенство през 2026 г. – първото ѝ участие от 1998 г. насам.

В социалните мрежи сравненията заваляха мигновено. Някои определиха скока на Мактоминей като достойна конкуренция на Майкъл Джордан, впечатлени от височината, която той постигна във въздуха.

Роналдо срещу Ювентус

През 2018 година Роналдо, с екипа на Реал Мадрид, отскочи 2,38 метра и заби топката във вратата на Джанлуиджи Буфон. Този гол помогна на Лос бланкос да преминат през Ювентус и да се класират на полуфиналите в Шампионската лига.

Скот Мактоминей задмина това. По изчисления шотландецът надскача Роналдо с цели 13 сантиметра, извисявайки се на 2,53 метра във въздуха, преди да изпрати топката във вратата на Дания.

Предимството на Мактоминей в ръст, комбинирано с експлозивния му отскок, вероятно е изиграло ключова роля за тази паметна акция, която вече влезе в историята. Разликата във височината между двамата е 4 сантиметра в полза на шотландския национал.

Селекционерът на Шотландия Стив Кларк не скри възторга си: „Най-добрата задна ножица, която съм виждал!

Това мнение бе широко споделено и от феновете онлайн.

