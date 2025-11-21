Надскочиха Кристиано Роналдо (ВИДЕО)

Падна 7-годишен рекорд на Кристиано Роналдо! Шотландецът Скот Мактоминей подобри с 13 сантиметра постижението на португалската звезда за най-високо изпълнена задна ножица, след виртуозното си попадение срещу Дания.
Кракът на звездата на Наполи достигна 2,51 метра над земята. Така легендарният удар на Роналдо от 2018-а с екипа на Реал Мадрид в 1/4-финала срещу Ювентус в Шампионската лига остава втори в класацията.
Зашеметяващата задна ножица на Скот Мактоминей срещу Дания взриви света на футбола - и остави феновете без дъх.
Голът, отбелязан само 3 минути след първия съдийски сигнал в решителната световна квалификация във вторник, даде старт на драматичната победа с 4:2 и осигури на Шотландия билет за световното първенство през 2026 г. – първото ѝ участие от 1998 г. насам.
В социалните мрежи сравненията заваляха мигновено. Някои определиха скока на Мактоминей като достойна конкуренция на Майкъл Джордан, впечатлени от височината, която той постигна във въздуха.
През 2018 година Роналдо, с екипа на Реал Мадрид, отскочи 2,38 метра и заби топката във вратата на Джанлуиджи Буфон. Този гол помогна на Лос бланкос да преминат през Ювентус и да се класират на полуфиналите в Шампионската лига.
Скот Мактоминей задмина това. По изчисления шотландецът надскача Роналдо с цели 13 сантиметра, извисявайки се на 2,53 метра във въздуха, преди да изпрати топката във вратата на Дания.
Предимството на Мактоминей в ръст, комбинирано с експлозивния му отскок, вероятно е изиграло ключова роля за тази паметна акция, която вече влезе в историята. Разликата във височината между двамата е 4 сантиметра в полза на шотландския национал.
Селекционерът на Шотландия Стив Кларк не скри възторга си: „Най-добрата задна ножица, която съм виждал!“
Това мнение бе широко споделено и от феновете онлайн.
