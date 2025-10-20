"Най-значимата победа"

Рубен Аморим определи победата на Манчестър Юнайтед с 2:1 като гост над Ливърпул като "най-значимата" в кариерата му досега като мениджър на "червените дяволи".

Португалският специалист пристигна на "Олд Трафорд" преди 11 месеца, а манчестърци спечелиха на терена на шампионите за първи път след почти десетилетие.

Брайън Мбемо даде ранен аванс на гостите, Коди Гакпо изравни в 78-ата минута, но малко по-късно Хари Магуайър с глава донесе втория пореден успех на тима в първенството, който изкачи Юнайтед до деветото място с 13 точки. Ливърпул е трети с 15 пункта.

Най-важната победа

"Нямам толкова много победи с Манчестър, така че тази е много важна… Мисля, че е най-значимата досега като мениджър на Манчестър Юнайтед". Втори пореден успех във Висшата лига и при това на "Анфийлд" - това е много важно", каза Аморим.

Снимка: Reuters

"Наистина страхотна победа. Не играхме чак толкова добре, но показахме изключителен характер. А това е нещото, което изисквам. Този резултат е важен и за нашите фенове, защото те изстрадаха много. Затова беше важно да дойдат тук на този стадион, за мача срещу шампиона, срещу най-големия ни съперник, да могат да пеят гордо през цялото време, това беше нещо огромно за нас. Затова този успех е и за привържениците ни", допълни той.

"Продължавайте с негативните коментари"

Португалецът, който е поставен под напрежение заради колебливите резултати на отбора под негово ръководство, беше категоричен, че този резултат не трябва да дава поводи на него или на отбора да лети в облаците.

"За мен най-добре е негативните коментари за нас да продължават. Така че не променяйте това", обърна се с усмивка към журналистите Аморим.

Снимка: Reuters

"Това, от което се нуждаем сега, е да спечелим трети пореден мач, да не мислим за място в топ 4, в топ 6. Ясно е, че трябва да играем в Европа. Но тази победа не променя нищо. Ние сме същият отбор, който бяхме и преди тези 90 минути. Не сме се променили. Трябва да свършим още много работа. Имахме и късмет в определени моменти. Но показахме и страхотен дух. Трябва да пренесем това и в следващия си мач. Целта си остава същата", каза наставникът на "червените дяволи".

