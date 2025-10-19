bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Glory, glory... „Анфийлд“ потъна в тишина! (ФАКТФАЙЛ)

Хари Магуайър донесе победата на Юнайтед в голямото дерби на Англия

Glory, glory... „Анфийлд“ потъна в тишина! (ФАКТФАЙЛ)
Reuters

Манчестър Юнайтед пречупи Ливърпул с 2:1 в най-голямото дерби на Англия. Още преди секундите да са се подредили в минута, „червените дяволи“ нанесоха първия удар.

Амад Диало изскочи като сянка, намери Браян Мбемо и той прониза мрежата до десния стълб. След почивката напрежението се повиши. Коди Гакпо беше на сантиметри от гола – този път десният стълб го предаде. Опитите и на Салах се разбиваха в стоманената защита на Юнайтед.

Снимка: Reuters

И все пак, в 78', след брилянтна асистенция от Федерико Киеза, Гакпо най-сетне намери пролука и изравни. "Анфийлд“ избухна. Само шест минути по-късно, когато всички очакваха последен щурм на домакините, "дяволите" на Рубен Аморим отново ликуваха след попадението на Хари Магуайър, който се издигна над всички и заби с глава топката в мрежата – 1:2!

Реферът, псувал Юрген Клоп, е заплашен от затвор

И в този момент 3000 фена на гостите запяха мощно "Glory, Glory, Man United..." Арсенал вече е на четири точки пред актуалния шампион в класирането, докато Юнайтед, възкръснал от пепелта, се издига към деветото място.

ФАКТФАЙЛ

* Арне Слот постави нов личен антирекорд за поредни загуби. Преди да отстъпят на Юнайтед мърсисайдци загубиха от Кристъл Палас и Челси във Висшата лига (и двата с 1:2), както и от Галатасарай (0:1) в Шампионската лига.

* Слот губи четири мача подред във всички турнири за първи път в треньорската си кариера. Освен Ливърпул, той е ръководил още АЗ и Фейенорд.

* Манчестър записа първа победа на "Анфийлд" от януари 2016 г. насам. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Враговете си остават врагове, дори когато играят благотворително (ВИДЕО)

 

Тагове:

ливърпул манчестър юнайтед киеза хари магуайър Гакпо браян мбемо гол с глава

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Левски отново на върха – трета поредна Суперкупа!

Левски отново на върха – трета поредна Суперкупа!
Левски властва в Първа лига

Левски властва в Първа лига
Грозна, но важна победа: ЦСКА се измъкна в Добрич

Грозна, но важна победа: ЦСКА се измъкна в Добрич

"Такъв човек рядко се ражда": Последно сбогом с Иван Зафиров (ВИДЕО)

Последни новини

Левски отново на върха – трета поредна Суперкупа!

Левски отново на върха – трета поредна Суперкупа!
Левски властва в Първа лига

Левски властва в Първа лига
Докато другите учат таблицата за умножение, Никола лети (ВИДЕО)

Докато другите учат таблицата за умножение, Никола лети (ВИДЕО)
21 титли, 21 града: Медведев с историческа победа

21 титли, 21 града: Медведев с историческа победа

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV