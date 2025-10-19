Glory, glory... „Анфийлд“ потъна в тишина! (ФАКТФАЙЛ)

Манчестър Юнайтед пречупи Ливърпул с 2:1 в най-голямото дерби на Англия. Още преди секундите да са се подредили в минута, „червените дяволи“ нанесоха първия удар.

Амад Диало изскочи като сянка, намери Браян Мбемо и той прониза мрежата до десния стълб. След почивката напрежението се повиши. Коди Гакпо беше на сантиметри от гола – този път десният стълб го предаде. Опитите и на Салах се разбиваха в стоманената защита на Юнайтед.

Снимка: Reuters

И все пак, в 78', след брилянтна асистенция от Федерико Киеза, Гакпо най-сетне намери пролука и изравни. "Анфийлд“ избухна. Само шест минути по-късно, когато всички очакваха последен щурм на домакините, "дяволите" на Рубен Аморим отново ликуваха след попадението на Хари Магуайър, който се издигна над всички и заби с глава топката в мрежата – 1:2!

И в този момент 3000 фена на гостите запяха мощно "Glory, Glory, Man United..." Арсенал вече е на четири точки пред актуалния шампион в класирането, докато Юнайтед, възкръснал от пепелта, се издига към деветото място.

ФАКТФАЙЛ

* Арне Слот постави нов личен антирекорд за поредни загуби. Преди да отстъпят на Юнайтед мърсисайдци загубиха от Кристъл Палас и Челси във Висшата лига (и двата с 1:2), както и от Галатасарай (0:1) в Шампионската лига.

* Слот губи четири мача подред във всички турнири за първи път в треньорската си кариера. Освен Ливърпул, той е ръководил още АЗ и Фейенорд.

* Манчестър записа първа победа на "Анфийлд" от януари 2016 г. насам.

