Нов гол в добавеното време - Ливърпул сдаде върха в Англия

Трета поредна загуба за Ливърпул. Мърсисайдци допуснаха поражение отново с гол в добавеното време и за първи път, откакто начело е Арне Слот, тимът е в такава негативна серия.

С гол на Естевал в 96-ата минута Челси победи Ливърпул с 2:1. Домакините от Лондон поведоха с попадение на Мойсес Кайседо през първото полувреме, а през второто Коди Гакпо изравни.

Снимка: Reuters

С тази загуба мърсисайдци сдадоха върха във Висшата лига и вече са втори, с една точка зад Арсенал. Челси е на шеста позиция.

Мачът в Лондон

Секунди след победното попадение мениджърът на лондончани Енцо Мареска получи втори жълт и съответно червен картон заради невъздържана проява и напусна принудително резервната скамейка.

Преди това в 14-ата минута Мало Густо асистира за Мойзес Кайседо, който даде аванс за "сините" за 1:0.

"Червените" пропуснаха да се върнат в мача чрез Александър Исак и Мохамед Салах, но в 63-ата минута чудесен пас на шведа към Гакпо доведе до изравняване на резултата.

Снимка: Reuters

