Нов рецитал на Меси по пътя към плейофите

С хеттрик на Лионел Меси Интер Маями победи с 4:1 Ню Инглънд Революшън в среща от редовния сезон на американската Мейджър лийг Сокър.

Победата позволи на "чаплите" да запазят допустима дистанция до второто място в класирането на Източната конференция, което би им позволило да изтеглят по-лек съперник за плейофите.

Снимка: Reuters

Сбогуването на Бускетс

Преди първия съдийски сигнал имаше специално празненство в чест на Серхио Бускетс. Испанецът обяви, че това е последният му сезон във футбола.

На терена той бе заедно със семейството си и бе посрещнат от шпалир от всички останали 21 футболисти.

Преди самото начало на двубоя пък съсобственикът на Интер Маями Хорхе Мас го награди.

Снимка: Reuters

