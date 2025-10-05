Нов рецитал на Меси по пътя към плейофите

С хеттрик на Лионел Меси Интер Маями победи с 4:1 Ню Инглънд Революшън в среща от редовния сезон на американската Мейджър лийг Сокър.
Победата позволи на "чаплите" да запазят допустима дистанция до второто място в класирането на Източната конференция, което би им позволило да изтеглят по-лек съперник за плейофите.
Преди първия съдийски сигнал имаше специално празненство в чест на Серхио Бускетс. Испанецът обяви, че това е последният му сезон във футбола.
На терена той бе заедно със семейството си и бе посрещнат от шпалир от всички останали 21 футболисти.
Преди самото начало на двубоя пък съсобственикът на Интер Маями Хорхе Мас го награди.
