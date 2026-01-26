Новият "Камп Ноу" протече (ВИДЕО)

Обилен дъжд се изсипа на... "Камп Ноу".

Този път обаче не говорим за терена, а за помещенията в обновения стадион.

Това се вижда от клипове в социалните мрежи, заснети по време на мача между Барселона и Овидео (3:0) от 21-ия кръг на Примера дивисион.

Течове

В Каталуния в последните дни валежите са обилни, а градушките са често срещани.

Въпреки че бе обновен и отвори врати само преди два месеца, "Камп Ноу" очевидно не издържа на тези условия.

Течове имаше, както в коридорите зад трибуните, така и на коментаторските места.

Ремонтът

Барселона затвори своя емблематичен стадион през 2023 г., а ремонтът продължи до ноември 2025 г., когато се изигра първия мач на обновения "Камп Ноу".

В реконструкцията му бяха вложени близо 1,5 млрд. евро!

Крайната цел беше капацитетът да нарасне до 105 000 места и да се превърне в един от най-големите стадиони в света.

Барселона премина през редица трудности при ремонта - зарази по тревата, проблеми с работниците, но все пак успя да спази срока си.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK