Новият "Камп Ноу" протече (ВИДЕО)

След 2 години и половина ремонт

Обилен дъжд се изсипа на... "Камп Ноу". 

Този път обаче не говорим за терена, а за помещенията в обновения стадион. 

Това се вижда от клипове в социалните мрежи, заснети по време на мача между Барселона и Овидео (3:0) от 21-ия кръг на Примера дивисион. 

Течове

В Каталуния в последните дни валежите са обилни, а градушките са често срещани. 

Въпреки че бе обновен и отвори врати само преди два месеца, "Камп Ноу" очевидно не издържа на тези условия

Течове имаше, както в коридорите зад трибуните, така и на коментаторските места

Ремонтът

Барселона затвори своя емблематичен стадион през 2023 г., а ремонтът продължи до ноември 2025 г., когато се изигра първия мач на обновения "Камп Ноу". 

В реконструкцията му бяха вложени близо 1,5 млрд. евро

Крайната цел беше капацитетът да нарасне до 105 000 места и да се превърне в един от най-големите стадиони в света.

Барселона премина през редица трудности при ремонта - зарази по тревата, проблеми с работниците, но все пак успя да спази срока си. 

