bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Паника в Барса: Опасна болест на новия "Камп Ноу"

Един работник е заразен, 23-ма други са под медицинско наблюдение

Паника в Барса: Опасна болест на новия "Камп Ноу"

Барселона е под здравна тревога! Работник, ангажиран с реконструкцията на стадион "Камп Ноу", е дал положителен тест за туберкулоза. А агенцията по обществено здраве в каталунската столица (Agència de Salut Pública de Barcelona — ASPB) започна проследяване на контактни лица. Проверени са 23-ма души. Ако се потвърдят поне още два случая, ситуацията ще бъде официално обявена за огнище на зараза.

Какво представлява туберкулозата?

Туберкулозата е инфекциозно заболяване, което обикновено засяга белите дробове характерни симптоми са упорита кашлица, треска, загуба на тегло и силна умора. Лечението е продължително и изисква антибиотична терапия за няколко месеца.

На строителни площадки рискът от предаване на заразата се увеличава, особено ако не се спазват строги здравни мерки.

Новият "Кам Ноу"

Стадион "Кам Ноу" е в процес на мащабна реконструкция, с проект за увеличаване на капацитета до 105 000 места. Работата започна през 2023 г., а клубът все още играе домакинските си мачове на олимпийския стадион.

Заразата с туберкулоза може да забави планираното завръщане на отбора в неговия дом и да създаде допълнителни усложнения при финализирането на строителството и въвеждането на обекта в експлоатация.

Реакциите

Строителната фирма Limak Construction, ангажирана с проекта, публикува официално съобщение. В него се посочва, че работникът е отстранен от строежа и получава лечение, а всички контакти са тествани до този момент резултатите са отрицателни, което засега "изключва официално огнище".

Клубът и здравните власти подчертават, че се спазват всички изисквания, дезинфекцирани са помещенията и са взети предпазни мерки, включително предоставяне на маски.

Предизвикателствата

Това е не само здравен инцидент, но и потенциален репутационен риск за клуба. Освен това, в миналото вече имаше протести на работници поради лоши условия на труд на площадката и броя на наетите чуждестранни служители, което допълнително усложнява ситуацията.

Тагове:

барселона туберкулоза строеж зараза реконструкция камп ноу

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Треньорите са забравените герои!“ – Лечева говори пред МОК
Шампион стана монах и... преби бившата си

Шампион стана монах и... преби бившата си
Моци: Ще станем шампиони – дори по трудния начин

Моци: Ще станем шампиони – дори по трудния начин
10% шанс за живот: Баскетболна звезда се събуди след кома

10% шанс за живот: Баскетболна звезда се събуди след кома

Последни новини

"Треньорите са забравените герои!“ – Лечева говори пред МОК
От друга галактика: 100 000 места, €2 милиарда и 92 000 служители (СНИМКИ)

От друга галактика: 100 000 места, €2 милиарда и 92 000 служители (СНИМКИ)
„Няма място за глупости!“ Боримиров с ясно послание преди сблъсъка с ЦСКА!

„Няма място за глупости!“ Боримиров с ясно послание преди сблъсъка с ЦСКА!
10% шанс за живот: Баскетболна звезда се събуди след кома

10% шанс за живот: Баскетболна звезда се събуди след кома
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV