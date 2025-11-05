Барселона е под здравна тревога! Работник, ангажиран с реконструкцията на стадион "Камп Ноу", е дал положителен тест за туберкулоза. А агенцията по обществено здраве в каталунската столица (Agència de Salut Pública de Barcelona — ASPB) започна проследяване на контактни лица. Проверени са 23-ма души. Ако се потвърдят поне още два случая, ситуацията ще бъде официално обявена за огнище на зараза.

Какво представлява туберкулозата ?

Туберкулозата е инфекциозно заболяване, което обикновено засяга белите дробове — характерни симптоми са упорита кашлица, треска, загуба на тегло и силна умора. Лечението е продължително и изисква антибиотична терапия за няколко месеца.

На строителни площадки рискът от предаване на заразата се увеличава, особено ако не се спазват строги здравни мерки.

Новият "Кам Ноу"

Стадион "Кам Ноу" е в процес на мащабна реконструкция, с проект за увеличаване на капацитета до 105 000 места. Работата започна през 2023 г., а клубът все още играе домакинските си мачове на олимпийския стадион.

Заразата с туберкулоза може да забави планираното завръщане на отбора в неговия дом и да създаде допълнителни усложнения при финализирането на строителството и въвеждането на обекта в експлоатация.

Реакциите

Строителната фирма Limak Construction, ангажирана с проекта, публикува официално съобщение. В него се посочва, че работникът е отстранен от строежа и получава лечение, а всички контакти са тествани — до този момент резултатите са отрицателни, което засега "изключва официално огнище".

Клубът и здравните власти подчертават, че се спазват всички изисквания, дезинфекцирани са помещенията и са взети предпазни мерки, включително предоставяне на маски.

Предизвикателствата

Това е не само здравен инцидент, но и потенциален репутационен риск за клуба. Освен това, в миналото вече имаше протести на работници поради лоши условия на труд на площадката и броя на наетите чуждестранни служители, което допълнително усложнява ситуацията.