bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Новият шеф на Димитър Митов задигнал пингвин от резерват

Лyц Пфаненщийл лежи в затвора, спира да диша три пъти и работи като модел

Новият шеф на Димитър Митов задигнал пингвин от резерват

С крайно ексцентричен нов спортен директор се сдоби българският вратар Димитър Митов в Абърдийн. Германецът Лyц Пфаненщийл има забележителна футболна кариера, лежал е в затвор за черно тото, три пъти е на косъм от смъртта и задига пингвин от резерват.

52-годишният бивш вратар ще пристигне следващия месец, след като престоят му в отбора от Мейджър-лигата на САЩ Сейнт Луис Сити приключи през август. През миналия сезон Абърдийн спечели Купата на Шотландия и взе квота за турнирите на УЕФА. Но сега ситуацията е коренно различна в негативен план и тимът е последен в класирането.

Пфаненщийл е първият човек в света, който е играл на клубно ниво във всичките шест конфедерации на ФИФА. Носил е екипите на 25 отбора, в това число английските Нотингам, Уимбълдън и Хъдърсфилд.
Част от колоритното му минало е 101-дневен престой в затвор в Сингапур през 2000 г. Лежи за уредени мачове, като твърди, че е бил натопен.

Пингвин във ваната

Две години по-късно бившият юношески национал на Германия спря да диша на три пъти. С екипа на Брадфорд Парк Авеню в Северната Премиер Лига (седмо ниво в Англия) той се сблъсква тежко с Клейтън Доналдсън. Реанимират го на терена и прекарва няколко дни в болница.

Пфаненщийл е описал тези и още много странни случки в автобиографична книга. Включително период като модел за дизейнера Джорджо Армани и "взимане на заем" на пингвин от резерват за диви животни в Нова Зеландия. Германецът разкрива, че е отглеждал животното в банята си в продължение на два дни. Помещението обаче се оказало твърде тясно, а ваната - неподходяща за пингвина...

Коментатор, модел, скаут

След края на кариерата си Пфаненщийл работи като телевизионен коментатор в Германия, създава благотворителна организация за осведомяване за климатичните промени и е назначен като скаут на млади таланти. Именно в последната роля във Фортуна Дюселдорф и Хофенхайм той има ключов принос за привличането на Рберто Фирмино и Жоелинтон.

"Абърдийн има това, за което много клубове по света могат само да мечтаят – богата традиция, история и истинска футболна душа. Очаквам с нетърпение да допринеса с богатия си опит за изкачването на клуба и връщането му към робята на претендент за отличия в Шотландия", посочва новият началник.

Тагове:

директор пингвин димитър митов абърдийн

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Хулио Веласкес: Липса на уважение е да говорим постоянно за Лудогорец (ВИДЕО)

Хулио Веласкес: Липса на уважение е да говорим постоянно за Лудогорец (ВИДЕО)
Опозорена звезда в биатлона обирала съотборнички

Опозорена звезда в биатлона обирала съотборнички
Отложиха избора за селекционер на женския национален отбор по волейбол

Отложиха избора за селекционер на женския национален отбор по волейбол
Дани Алвеш стана проповедник в църква с тъмно минало (ВИДЕО)

Дани Алвеш стана проповедник в църква с тъмно минало (ВИДЕО)
До сълзи трогателно: Как Хулиан Алварес почете починало момиче? (ВИДЕО)

До сълзи трогателно: Как Хулиан Алварес почете починало момиче? (ВИДЕО)

Последни новини

Опозорена звезда в биатлона обирала съотборнички

Опозорена звезда в биатлона обирала съотборнички
Как да изберем и използваме правилния лосион за тяло

Как да изберем и използваме правилния лосион за тяло
Трите прости съвета на Мохамед Али, които вдъхновяват и днес

Трите прости съвета на Мохамед Али, които вдъхновяват и днес
Подкастът, който участва в маратон: Rexona представя „Тичащият подкаст“

Подкастът, който участва в маратон: Rexona представя „Тичащият подкаст“
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV