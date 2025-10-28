Новият шеф на Димитър Митов задигнал пингвин от резерват

С крайно ексцентричен нов спортен директор се сдоби българският вратар Димитър Митов в Абърдийн. Германецът Лyц Пфаненщийл има забележителна футболна кариера, лежал е в затвор за черно тото, три пъти е на косъм от смъртта и задига пингвин от резерват.

52-годишният бивш вратар ще пристигне следващия месец, след като престоят му в отбора от Мейджър-лигата на САЩ Сейнт Луис Сити приключи през август. През миналия сезон Абърдийн спечели Купата на Шотландия и взе квота за турнирите на УЕФА. Но сега ситуацията е коренно различна в негативен план и тимът е последен в класирането.

Пфаненщийл е първият човек в света, който е играл на клубно ниво във всичките шест конфедерации на ФИФА. Носил е екипите на 25 отбора, в това число английските Нотингам, Уимбълдън и Хъдърсфилд.

Част от колоритното му минало е 101-дневен престой в затвор в Сингапур през 2000 г. Лежи за уредени мачове, като твърди, че е бил натопен.

Пингвин във ваната

Две години по-късно бившият юношески национал на Германия спря да диша на три пъти. С екипа на Брадфорд Парк Авеню в Северната Премиер Лига (седмо ниво в Англия) той се сблъсква тежко с Клейтън Доналдсън. Реанимират го на терена и прекарва няколко дни в болница.

Пфаненщийл е описал тези и още много странни случки в автобиографична книга. Включително период като модел за дизейнера Джорджо Армани и "взимане на заем" на пингвин от резерват за диви животни в Нова Зеландия. Германецът разкрива, че е отглеждал животното в банята си в продължение на два дни. Помещението обаче се оказало твърде тясно, а ваната - неподходяща за пингвина...

Коментатор, модел, скаут

След края на кариерата си Пфаненщийл работи като телевизионен коментатор в Германия, създава благотворителна организация за осведомяване за климатичните промени и е назначен като скаут на млади таланти. Именно в последната роля във Фортуна Дюселдорф и Хофенхайм той има ключов принос за привличането на Рберто Фирмино и Жоелинтон.

"Абърдийн има това, за което много клубове по света могат само да мечтаят – богата традиция, история и истинска футболна душа. Очаквам с нетърпение да допринеса с богатия си опит за изкачването на клуба и връщането му към робята на претендент за отличия в Шотландия", посочва новият началник.