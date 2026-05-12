Очаквано: Славия Прага понесе тежки санкции

Славия Прага очаквано понесе тежки санкции от Чешката футболна асоциация.

Централата наложи на клуба глоба в размер на 10 млн. крони (около 411 хил. евро), затвори стадиона му Еден Арена за следващите 4 мача и определи служебна загуба в градското дерби със Спарта - 0:3.

Битката за върха от 32-ия кръг беше прекратена минути преди края, когато фенове на Славия нахлуха на терена и атакуваха сектора за гости. Спарта Прага отнесе 600 хил. крони (25 хил. евро) глоба заради поведението на агитката си - факли и щети по стадиона.

Всичко това се случи при 3:2 за Славия, чийто тим беше на път да си осигури шампионска титла №23.

Спарта поведе с гол на Ян Кухта в 22', обаче Славия изравни чрез Оскар Дорли в 31'. Асгер Сьоренсен бе точен за 1:2 в 47'. Домакините обърнаха светкавично с попадения на Щефан Халупек в 52' и Давид Зима в 53'.

След наказанията фаворитът има 5 точки аванс на върха, при оставащи 4 кръга до края на сезона.

Срам и позор

Властите потвърдиха, че вратарят на Спарта - Якуб Суровчик, е бил сред нападнатите от домакинските фенове и е получил удар с факла.

Президентът на Славия Ярослав Твърдик, нарече инцидента позор и заяви, че клубът ще затвори Северната трибуна, където седят заклетите привърженици, за неопределено време.

Славия също отстрани нападателя Томаш Хори и халфа Давид Дудера до края на сезона заради действията им по време на мача, в който и двамата получиха червени картони. Никой от тях няма да играе отново за чешкия шампион.