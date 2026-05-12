Очаквано: Славия Прага понесе тежки санкции

След като феновете прекратиха дербито със Спарта

Славия Прага очаквано понесе тежки санкции от Чешката футболна асоциация.

Централата наложи на клуба глоба в размер на 10 млн. крони (около 411 хил. евро), затвори стадиона му Еден Арена за следващите 4 мача и определи служебна загуба в градското дерби със Спарта - 0:3.

Битката за върха от 32-ия кръг беше прекратена минути преди края, когато фенове на Славия нахлуха на терена и атакуваха сектора за гости. Спарта Прага отнесе 600 хил. крони (25 хил. евро) глоба заради поведението на агитката си - факли и щети по стадиона.

Всичко това се случи при 3:2 за Славия, чийто тим беше на път да си осигури шампионска титла №23.

Спарта поведе с гол на Ян Кухта в 22', обаче Славия изравни чрез Оскар Дорли в 31'. Асгер Сьоренсен бе точен за 1:2 в 47'. Домакините обърнаха светкавично с попадения на Щефан Халупек в 52' и Давид Зима в 53'.

След наказанията фаворитът има 5 точки аванс на върха, при оставащи 4 кръга до края на сезона.

Срам и позор

Властите потвърдиха, че вратарят на Спарта - Якуб Суровчик, е бил сред нападнатите от домакинските фенове и е получил удар с факла.

Президентът на Славия Ярослав Твърдик, нарече инцидента позор и заяви, че клубът ще затвори Северната трибуна, където седят заклетите привърженици, за неопределено време.

Славия също отстрани нападателя Томаш Хори и халфа Давид Дудера до края на сезона заради действията им по време на мача, в който и двамата получиха червени картони. Никой от тях няма да играе отново за чешкия шампион.

Внук на легенда е на европейски финал в Самоков

За 40 минути!

Треньорът на Карлос Насар стана баща на рождения му ден

Ливърпул намери заместник на Салах за 50 млн. евро

bTV Спорт получи две награди за чиста журналистика

Карабелева постигна нов голям успех за родното таекуондо

Внук на легенда е на европейски финал в Самоков

Григор Димитров: Ще се завърна на най-високо ниво! (ВИДЕО)

bTV Спорт получи две награди за чиста журналистика

