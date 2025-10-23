bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Официално: Лионел Меси предподписа с Интер Маями (ВИДЕО)

Край на спекулациите за бъдещето на аржентинската легенда!

Официално: Лионел Меси предподписа с Интер Маями (ВИДЕО)

Лионел Меси остава в Интер Маями! Аржентинската суперзвезда сложи подпис върху новия договор, който ще го задържи в американския клуб до края на декември 2028 г. Предишният му контракт изтичаше в края на тази календарна година.

По този начин Меси слага край на спекулациите за бъдещето си и ще продължи да играе за тима от Флорида в опит да се спечели първа титла с отбора в Мейджър Лийг Сокър.

Новината идва броени дни след като голмайсторът на Интер Маями стана играч №1 на месец октомври в елитния футболен шампионат на САЩ. Момчетата на Хавиер Масчерано вече се класираха за плейофната фаза в МЛС, а първото препятствие пред тях е Нешвил, с когото ще спорят в събота. Форматът на елиминациите е две победи от три мача.

„Много съм щастлив, че оставам тук и, че с клуба ще продължим съвместния си път. Първоначално всичко беше мечта, но сега е реалност – да играя на този стадион. Очаквам с нетърпение следващите предизвикателства“, заяви Меси.

„Нашата цел и задължение е да привличаме и задържаме най-добрите играчи в Интер Маями. Той (Меси) все още гори във футбола и с играта си вдъхновява цяло поколение от млади таланти. Ние сме късметлии, че го имаме до себе си“, заяви собственикът на клуба и бивш футболист на Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед Дейвид Бекъм.

Меси в Интер Маями

Меси се присъедини към Интер Маями през лятото на 2023 г. от Пари Сен Жермен без трансферна сума, подписвайки договор за 2,5 години.

Престоят му в американски тим започна повече от добре, като в първите си 6 мача аржентинската звезда отбеляза 9 гола и помогна на своя отбор да триумфира в турнира за Купата на лигата (2023).
Интер Маями спечели Купата на Лигите след драма с дузпи.

През 2024 г. Меси и компания, сред които бившите му съотборници от Барселона - Луис Суарес, Жорди Алба и Серхио Бускетс, вдигнаха и трофея Съпортърс Шийлд заради първото място на Интер Маями в края на редовния сезон в Източната конференция на САЩ.

В края на миналия сезон бившият играч на каталунците бе отличен с индивидуалния приз за "Най-полезен играч" в Мейджър Лийг Сокър (МЛС).

