bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Оперираха бивш национален селекционер

Лотар Матеус е претърпял инцидент

Оперираха бивш национален селекционер

Легендата на германския футбол и бивш селекционер на България Лотар Матеус е претърпял спешна операция след инцидент по време на ски ваканция в Австрия.

Инцидентът

Той е паднал в курорта Оберлех ам Арлберг и е получил травма в рамото. Матеус сподели, че интервенцията е преминала добре и всичко вече е наред с публикация в социалните мрежи, като благодари на феновете си за загрижеността.

Пред германското издание “Билд” легендарният футболист на Байерн Мюнхен разказа повече за инцидента.

„Беше последното спускане в последния ден от ваканцията. Пистата беше заледена и неравна. Не уцелих правилно една неравност. Проблемът беше ледът. Ако имаше пухкав сняг, вероятно нищо нямаше да се случи. Натъртих си и ребрата от дясната страна, което, разбира се, е болезнено. Имам шина на дясната ръка, но като цяло съм добре. Беше важно да не се бави операцията. Мисля, че скоро ще мога да се върна на работа.“

Матеус в България

Лотар Матеус води българския национален отбор по футбол между 2010 и 2011 година.

Носителят на Златната топка бе начело в 9 мача, като постигна 3 победи, една от които в квалификационен сблъсък за европейското първенство през 2012 година срещу Уелс с Гарет Бейл в състава.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България футбол германия лотар матеус байерн мюнхен световен шампион златна топка национелн отбор бивш селекционер

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Съдийката с крошето пред bTV: За първи път удрям човек! (ВИДЕО)

Съдийката с крошето пред bTV: За първи път удрям човек! (ВИДЕО)
Люти закани след боя в Сливен: Ще довърша започнатото!

Люти закани след боя в Сливен: Ще довърша започнатото!
Това не е история за футбол! Дъщерята му е на 21, той - на 33

Това не е история за футбол! Дъщерята му е на 21, той - на 33
Кой ще се смее и кой ще плаче? Лига Европа отново е тук!

Кой ще се смее и кой ще плаче? Лига Европа отново е тук!
Може ли Лудогорец още днес да се класира напред в Лига Европа? (АНКЕТА)

Може ли Лудогорец още днес да се класира напред в Лига Европа? (АНКЕТА)

Последни новини

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг
Той не прави секс: Бивш голмайстор на Челси нападна треньора си (ВИДЕО)

Той не прави секс: Бивш голмайстор на Челси нападна треньора си (ВИДЕО)
Това не е история за футбол! Дъщерята му е на 21, той - на 33

Това не е история за футбол! Дъщерята му е на 21, той - на 33
Съдийката с крошето пред bTV: За първи път удрям човек! (ВИДЕО)

Съдийката с крошето пред bTV: За първи път удрям човек! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV