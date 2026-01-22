Оперираха бивш национален селекционер

Легендата на германския футбол и бивш селекционер на България Лотар Матеус е претърпял спешна операция след инцидент по време на ски ваканция в Австрия.
Той е паднал в курорта Оберлех ам Арлберг и е получил травма в рамото. Матеус сподели, че интервенцията е преминала добре и всичко вече е наред с публикация в социалните мрежи, като благодари на феновете си за загрижеността.
View this post on Instagram
Пред германското издание “Билд” легендарният футболист на Байерн Мюнхен разказа повече за инцидента.
„Беше последното спускане в последния ден от ваканцията. Пистата беше заледена и неравна. Не уцелих правилно една неравност. Проблемът беше ледът. Ако имаше пухкав сняг, вероятно нищо нямаше да се случи. Натъртих си и ребрата от дясната страна, което, разбира се, е болезнено. Имам шина на дясната ръка, но като цяло съм добре. Беше важно да не се бави операцията. Мисля, че скоро ще мога да се върна на работа.“
Лотар Матеус води българския национален отбор по футбол между 2010 и 2011 година.
Носителят на Златната топка бе начело в 9 мача, като постигна 3 победи, една от които в квалификационен сблъсък за европейското първенство през 2012 година срещу Уелс с Гарет Бейл в състава.
