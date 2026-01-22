Оперираха бивш национален селекционер

Легендата на германския футбол и бивш селекционер на България Лотар Матеус е претърпял спешна операция след инцидент по време на ски ваканция в Австрия.

Инцидентът

Той е паднал в курорта Оберлех ам Арлберг и е получил травма в рамото. Матеус сподели, че интервенцията е преминала добре и всичко вече е наред с публикация в социалните мрежи, като благодари на феновете си за загрижеността.

View this post on Instagram A post shared by Lothar Matthäus (@lotharmatthaus10)

Пред германското издание “Билд” легендарният футболист на Байерн Мюнхен разказа повече за инцидента.

„Беше последното спускане в последния ден от ваканцията. Пистата беше заледена и неравна. Не уцелих правилно една неравност. Проблемът беше ледът. Ако имаше пухкав сняг, вероятно нищо нямаше да се случи. Натъртих си и ребрата от дясната страна, което, разбира се, е болезнено. Имам шина на дясната ръка, но като цяло съм добре. Беше важно да не се бави операцията. Мисля, че скоро ще мога да се върна на работа.“

Матеус в България

Лотар Матеус води българския национален отбор по футбол между 2010 и 2011 година.

Носителят на Златната топка бе начело в 9 мача, като постигна 3 победи, една от които в квалификационен сблъсък за европейското първенство през 2012 година срещу Уелс с Гарет Бейл в състава.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK