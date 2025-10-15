Определиха най-добрите млади футболисти! Защо го няма Ямал?

Италианското издание "Tuttosport" определи 25-е футболисти, които ще се борят за наградата Golden boy!

От 2003 г. насам изданието отличава най-добрия европейски играч, който не е навършил 21 години.

За 2025 г. в списъка попадат по трима от Пари Сен Жермен и Реал Мадрид. С двама представители е Арсенал.

Списъкът

За наградата за 2025 г. ще си съперничат:

Пау Кубаси (Барселона)

Дезире Дуе (ПСЖ)

Майлс Люис-Скели (Арсенал)

Уорън Заир-Емри (ПСЖ)

Дийн Хаусен (Реал Мадрид)

Кенан Йълдъз (Ювентус)

Итън Нуанери (Арсенал)

Жеовани Кенда (Спортинг)

Джорел Хато (Аякс)

Арчи Грей (Тотнъм)

Елиес Бен Сегир (Байер Леверкузен)

Лени Йоро (Манчестър Юнайтед)

Арда Гюлер (Реал Мадрид)

Виктор Фрохолд (Порто)

Лукас Бергвал (Тотнъм)

Мамаду Сар (Страсбург)

Сени Маюлу (ПСЖ)

Естевао (Челси)

Франко Мастантуоно (Реал Мадрид)

Нико О'Райли (Манчестър Сити)

Джоб Белингам (Борусия Дортмунд)

Франческо Пио Еспозито (Интер)

Александър Станкович (Брюж)

Джовани Леони (Ливърпул)

Родриго Мора (Порто)

Общата пазарна стойност на претендентите за наградата е 1,256 млрд. евро!

Гласуването

Победителят ще бъде определен след като 50 избрани журналисти от Европа дадат своя топ 5, а спрямо класирането се разпределят точки.

Победителят ще бъде обявен на пресконференция през ноември.

Церемонията по връчване на престижната награда ще бъде по-късно през годината.

Къде е Ламин Ямал?

Няма как да не прави впечатление липсата на звездата на Барселона Ламин Ямал сред номинираните за наградата.

Само на 18 години той продължава да прави фурор с каталунците.

Регламентът обаче не му позволява да участва, тъй като именно испанският национал грабна статуетката през миналата година. Лауреати на наградата са още Лионел Меси (2005), Марио Гьоце (2011), Килиан Мбапе (2017), Арлинг Холанд (2020).

