От 300 на 500 000 евро за 104 минути (ВИДЕО)

Не драматичната победа, а начинът, по който АЕК отпразнува класирането си на 1/8-финалите в Лига на конференциите прикова погледите.

Гръцкият тим победи Университатя с 3:2, отбелязвайки последните си два гола дълбоко в добавеното време.

След успеха собственикът на клуба Мариус Илиопулос увеличи бонуса на футболистите от 300 на 500 хиляди евро. Премията представлява по-малко от процент от състоянието на гръцкия магнат, което е оценено на минимум 450 милиона евро.

И това не е всичко - секунди по-късно той почти контузи един от футболистите си. В екстаз след драматичната победа, изработена в 90+14' , той скочи в ръцете на Аролд Мукуди. За щастие камерунецът беше подготвен и успя да издържи тежестта на Илиопулос.

Мариус Илиопулос става собственик на АЕК Атина през 2024-а срещу сумата от 90 милиона евро. За клуба той казва: „Ще дам душата, ума и цялото си същество, за да завоювам титли“.

Освен 85% процента в АЕК, гръцкият магнат притежава и 3,5% от акциите на Ювентус, за които е платил между 32 и 34 милиона евро.

АЕК е трети в Лига на конференциите с 13 точки. В гръцкото първенство столичани заемат втората позиция.

