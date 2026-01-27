От четворно убийство до договор с ПСЖ

Дро Фернандес, младата надежда на Барселона, от години се смята за едно от най-ярките таланти на Ла Масия. За много фенове и скаути той беше символ на новата ера на клуба.

Но късно снощи новината разтърси всички: Дро ще напусне „Камп Ноу“ и ще продължи кариерата си в Пари Сен Жермен за трансфер от 8,2 милиона евро.

Снимка: Reuters

От спортна гледна точка решението изглежда логично – за първия отбор на Барселона младият испанец записва само пет участия и общо 148 минути. Конкуренцията в офанзивната линия на „Блаугранас“ е жестока, а шансът да се утвърди изисква търпение и постоянство. Но за Дро предизвикателствата никога не са били пречка.

Още на четири години той започва да рита топката в малкия клуб Вал Минор в Нигран, където първоначално тренира под ръководството на Хосе Антонио Ковел – бивш футболист и скаут на Барселона. Тук обаче започва и историята, която семейството му пази в тайна – историята на едно от най-шокиращите престъпления в Галисия.

Престъпление, което не се забравя

Януари 1992 г. поставя Нигран на картата не със спортни постижения, а с ужаса на четворно убийство. Двама полицаи – Мануел Лоренцо и Хесус Вела – отвличат семейство Фернандес и техните служители, държат ги като заложници почти 17 часа и искат откуп, който днес би се равнявал на около два милиона евро.

Снимка: Reuters

Краят е трагичен: на 31 януари 1992 г. драмата завършва с клане. Жертви са Давид Фернандес, тогавашният вицепрезидент на Селта, съпругата му Пилар Санроман, 23-годишната им дъщеря Марта и икономката Ана Изабел Костас. Само две деца успяват да се спасят.

Едно от тях е Педро Фернандес – бащата на Дро. Въпреки че Дро се ражда години по-късно, сенките на този ужас остават в семейната история.

Присъда

Лоренцо и Вела са осъдени на доживотен затвор, но през 2013 г. Европейският съд по правата на човека отменя присъдата им и те изчезват от публичния живот, оставяйки местните жители със спомен за най-тежкото престъпление в последните три десетилетия.

Снимка: Reuters

Дро Фернандес вече е в Париж – ново начало за младия талант. Но корените му, белязани от трагедия и оцеляване, продължават да формират характера му.

