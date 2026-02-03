Въпреки противоречивите изявления на Джани Инфантино - ФИФА няма да подлага на гласуване връщането на Русия в международния футбол. Новината съобщава The Times.

По информация на изданието, намерението е срещнал яростен отпор от няколко европейски страни. Именно заради това световната централа е взела решение да не предприема следващи стъпки по въпроса.

Инфантино се обяви срещу забраната за участие на руските национални отбор и местните клубове в официални турнири. Според него тя е донеса единствено разочарование и омраза.

Украйна реагира изключително остро срещу президента на ФИФА. Министърът на външните работи Андрий Сибига нарече Инфантино "морален дегенерат".

"679 украински момчета и момичета никога повече няма да играят футбол - руснаците ги убиха. И продължават да убиват, докато морални дегенерати искат да ги връщат в международни състезания и да спират санкциите срещу тях. Това ще е огромен срам, който може да се сравни с олимпийските игри през 1936 г."

Въпросните игри се провеждат в Берлин в навечерието на Втората световна война. Режимът на Адолф Хитлер открито цели състезанията да демонстрират превъзходството на арийската раса на спортния терен.