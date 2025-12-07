bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"Парти животно" ли е Лионел Меси? (ВИДЕО)

Вижте как Интер Маями отпразнува историческата титла

"Парти животно" ли е Лионел Меси? Отговорът едва ли ще ви изненада - не! Това стана ясно от видео от купона на Интер Маями след историческата първа шампионска титла в САЩ.

В клипа героите на "чаплите" танцуват, водени от съсобственика на клуба Дейвид Бекъм. Меси е там, но не изглежда особено развълнуван. Плътно зад него е съотборникът му Родриго Де Пол, който продължава да пази осемкратния носител на "Златната топка" и извън терена.

"Меси е програмиран за футбол, а не за партита", "Гледа сякаш е изгубил Антонела в тълпата. Или по-лошо - видял я е с друг", "Погледът му крещи "Искам у дома", са част от коментарите на фенове в социалните мрежи.

Снимка: Reuters

Паметният триумф

Късно снощи геният от Росарио изведе Интер Маями до паметен триумф в Мейджър Лийг Сокър (МЛС). На финала "розовите" победиха с 3:1 Ванкувър Уайткaпс у дома, а Меси блесна с две асистенции.

Сблъсъкът събра четирима световни шампиони - Меси, Родриго Де Пол и Серхио Бускетс от Интер и Томас Мюлер с екипа на Ванкувър.

Трофеят е трети за Меси в САЩ. Той вдигна Купата на лигите през 2023 г., тогава с успех с 10:9 над Нешвил след дузпи. Интер грабна златните медали в редовния сезон в САЩ през миналата година.

Меси премина в американския тим през лятото на 2023 г. със свободен трансфер от Пари Сен Жермен. Оттогава има вече 77 гола и 44 асистенции в 88 мача за Интер.

Снимка: Reuters

Тагове:

сащ купон дейвид бекъм титла лионел меси шампионска млс Интер Маями родриго де пол парти животно

