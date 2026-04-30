на живо
„Паспортгейт“ клати Ередивизи, 133 мача трябва да бъдат преиграни

Заради правилото за играчи с двойно гражданство

Скандалът „Passportgate“ създава напрежение в края на сезона в Ередивизи, като може да окаже пряко влияние върху битката за оставане в елита.

Спорът е свързан с правилото на Кралска нидерландска футболна асоциация за играчи с двойно гражданство. При избор на национален отбор извън ЕС, те трябва да бъдат третирани като футболисти извън ЕС, а клубовете имат право на максимум петима такива в групата за мач.

Казусът гръмна около Рагнар Оратмангоен от Фортуна Ситард, който игра срещу Волендам след дебюта си за Индонезия. От Волендам подадоха протест, но той беше отхвърлен заради „неясно правило“. Клубът обжалва, а при успех Фортуна може да загуби служебно мача.

Случаят с Фортуна Ситард не е единствен. Независимият прокурор на KNVB също е започнал предварително разследване срещу Валвейк, друг борещ се за оцеляване. В техния случай въпросните играчи са Михиел Крамер, който с нидерландско гражданство е играл за националния отбор на Бонер (член на КОНКАКАФ), и Илиас Бел Хасани, който притежава както нидерландски, така и марокански паспорти.

Развръзката на ситуацията може драстично да повлияе на изхода от първенството. Волендам в момента е последен, а Валвейк държи водещото място в плейофите за опадане. Екселсиор е точно над зоната на изпадащите и всяка точка, взета от съперниците им, би осигурила оцеляването им.

Нидерландските медии стигат дотам, че обявяват преиграване на цели 133 мача, което изглежда невъзможно.

