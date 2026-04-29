Печели 20 милиона евро годишно, но дължи вноска за кола

Нигерийският национал Виктор Осимен пак е първа новина - този път, защото е докладван за измама. Твърди се, че не е върнал кола в края на договора за лизинг, който е подписал през 2023 г. Името му често се е появява на трансферния пазар, но сега може да се окаже и в центъра на съдебни производства.

Различни медии пишат, че бившият нападател на Наполи, който сега носи екипа на Галатасарай, дължи на Мерцедес 90 000 евро. Той не е платил лизинговите вноски за хибриден GLE. Твърди се също, че не е върнал колата след изтичането на договора.

Колекцията „домашни любимци“ на Осимен прилича на автосалон. Страстта на нападателя към луксозните автомобили е добре позната: още когато беше играч на Наполи, той беше сниман зад волана на синя G-класа, луксозен, мощен и много впечатляващ V8 модел на Mercedes-Benz. В Турция наскоро той показа изцяло черно Lamborghini Revuelto, чиято стойност се оценява на около 1,7 милиона евро, пише La Gazzetta dello Sport.

Сред моделите, които притежава, са Rolls-Royce Cullinan и Lamborghini Urus, така че не е ясно как е забравил да плати лизинга за гореспоменатия автомобил. Според сайта Capology, който се занимава с финансовите подробности за доходите на футболистите, той е спечелил главозамайващи суми пари досега. Когато видите тези цифри, 90 000 евро, които дължи, изглеждат като джобни...

Според данните, завършващи с настоящия сезон 2025/26, нигeриецът е спечелил около 70,3 милиона евро в кариерата си. През следващите три сезона - до 2028/29, головата машина би трябвало да е по-богат с 60 милиона евро, или по 20 милиона евро за всеки сезон в Истанбул. Когато всичко се сумира, Осимен, според наличните данни, ще е прибрал около 130 милиона евро след края на настоящия му договор с турския гигант.