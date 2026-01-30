Плащай, Бастиан! Вижте космическата издръжка за Ана и децата!

Девет средни годишни заплати на щатен служител в Германия - толкова е сумата, която световният шампион по футбол с Бундестима Бастиан Швайнщайгер, ще трябва да плаща на вече бившата си съпруга Ана Иванович.

Отношенията между двамата спортисти са пред окончателен край, след като съдът определи тримата им сина да останат при бившата номер 1 в света на тениса, а баща им да плаща издръжка на месец.

Тя е в размер на 15 000 евро на дете. Сметките показват, че Басти ще трябва да отделя по 45 000 евро, за да могат Лука (2), Леон (5) и Тео (8) да живеят досегашния си живот в Испания. На година това прави по над половин милион евро или по-конкретно 540 000 евро!

Защо толкова много?

Това са "временни мерки", като се очаква в близките месеци, след детайлен анализ на състоянието на Швайнщайгер и нуждите на децата, да се определят точните суми.

Засега е ясно, че а семейството е харчило между 6000 и 7000 евро на месец само за храна.

Съдът е взел предвид заплащането на градинар, готвач и две чистачки, както и факта, че всяко дете има бавачка.

Посочено е, че бившият футболист очаквано има високи доходи, но е трудно да се каже точно какви, защото той плаща данъци в Германия.

Разводът

Двамата именити спортисти се разделиха окончателно след 9 години брак.

Новината шокира светът, тъй като Бастиан и Ана демонстрираха хармонични отношения почти до края.

Смята се, че в основата на раздора са отношенията на Швайнщайгер с българката Силва, която живее в Палма де Майорка, а синът ѝ посещава същото училище като Тео. До момента и двете страни не са коментирали публично развода си.

Преди да сключат брак сръбската тенисистка и германският футболист са подписали доста подробен предбрачен договор.

Двамата спортисти имат отделни банкови сметки, а всичко около притежанията им преди и по време на брака вече е уредено.

