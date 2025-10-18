Почти цяла футболна Испания протестира. Телевизиите не излъчват

Протести ще бележат настоящия 9-и кръг на испанското футболно първенство! Почти всички мачове ще започват с няколко секунди, в които футболистите няма да помръдват от местата си.

Това вече се случи по време на срещата Овиедо - Еспаньол.

Феновете по света обаче не успяха да видят въпросните статични 15 секунди, тъй като телевизията не пожела да ги излъчи, а прякото предаване започна след тях.

Причината

Футболните клубове в Испания недоволстват от решението на местната централа да разреши мачът Виляреал - Барселона да се проведе в САЩ.

Срещата от 17-ия кръг на Ла Лига ще се играе на 20 декември на "Хард Рок" в Маями.

Решението бе обявено преди седмица и е революционно.

Снимка: Getty Images

"Целта на този мач е да доближим нашия футбол до множеството фенове там, без да намаляваме ангажимента си към тези, които му се наслаждават всяка седмица по стадионите в Испания", заяви президентът на Ла Лига Хавиер Тебас.

Недоволни

Останалите клубове обаче са категорично недоволни.

Така се стигна се стигна до общото решение всеки мач от 9-ия кръг да започва с няколко секунди, в които футболистите не предприемат никакви действия.

Първоначално отборите се договориха времетраенето да е 30 секунди, но на Овиедо - Еспаньол бяха само 15.

Снимка: Getty Images

Протест очаквано няма да има единствено в срещите Барселона - Жирона и Виляреал - Бетис.

От 2022 г. насам мачовете, които определят носителя на Суперкупата в Испания, се провеждат в Саудитска Арабия. Никога досега обаче среща в първенството не е била местена на друг континент.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK