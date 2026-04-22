Последният път, когато Челси загуби пет подредни мача - Титаник потъна!

Антирекорд от 1912 г.

Последният път, когато Челси загуби пет подредни мача - Титаник потъна!
Reuters

С поражението от Брайтън с 0:3 снощи, Челси изравни негативен рекорд от 1912 г.

Доказателство за това колко зле са "сините" от Лондон в момента под ръководството на мениджъра Лиъм Розениор е статистиката, която показва, че подобно бедствие им се е случило, когато Титаник потъва през 1912 г.

Снимка: Reuters

Настоящият световен клубен шампион бавно, но сигурно потъва във Висшата лига, преминавайки от битка за водеща позиция в Шампионската лига до ситуация, в която е под угрозата да не играе в нито един европейски турнир през следващия сезон.

И още нещо - футболистите на Челси не са отбелязали нито един гол в последните пет мача – криза непомнена от години. Брайтън изпревари Челси и вече е шести в класирането с 50 точки. Челси има 48 точки, но може да се смъкне до 11-то място в класирането на Висшата лига след изиграването на всички мачове от 34-ия кръг.

 
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

