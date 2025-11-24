Посред бял ден: Убиха емблематичен фен и избягаха със скутери

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Убийство посред бял ден разтърси Белград! В събота, 22 ноември, около 11:45 ч. местно време, смъртта е застигнала Тадия Пантич - един от тарторите на агитката на местния Партизан. 

Той е бил прострелян няколко пъти близо до дома си в "Нови Белград", като се смята, че преди това е опитал да избяга от нападателя си и да потърси помощ в близкия пункт за залагания. 

Тадия Пантич бе само на 23 години и бе лидер на групата "Гробари Земун" по името на известния квартал в столицата на Сърбия.

Избягали на скутери

Смъртта на Пантич е настъпила след като той е бил прострелян в главата. Сръбските медии съобщават, че по жертвата са изстреляни най-малко 5 куршума. 

Той е бил причакан пред дома си и проследен до тесен проход между блоковете. Смята се, че Пантич е разпознал опасността и е опитал да избяга, насочвайки се към близкия пункт на местен букмейкър. До там обаче не успял да стигне, тъй като преследвачът му извадил пистолет и стрелял. 

Убиецът все още се издирва, като акцията носи името "Вихър". По непотвърдена информация, той е имал съучастник, като двамата са се отдалечили от мястото със скутер. По-късно през деня полицията е намерила такова превозно средство запалено в квартал "Вождовац" в Белград. 

Пантич е разпознат от сестра си и приятелката си, които били доведени на мястото на убийството. Тялото му е изпратено за аутопсия по настояване на съда. 

Предишните два опита 

Емблематичният лидер на "Гробари Земун" е добре познат на властите в Сърбия. 

През юни той бе в автомобила с фенове на Партизан, който бе нападнат на моста "Газела" в Белград от фенове на Цървена звезда. И тогава се стигна до стрелба, като за щастие никой не бе убит. 

През октомври пък медиите в Сърбия разгласиха, че именно за Пантич е била приготвена бомбата, която избухна в апартамент в центъра на Белград и уби гражданина на Северна Македония Мартин Шипковски. 

Припомняме, че през 2021 г. сръбската полиция започна акция, в която бяха арестувани едни от най-изявените лидери в агитката на Партизан Велко Беливук и Марко Милкович. Те бяха обвинени за организиране на престъпна група, свързана с убийства, изтезания, отвличания и други престъпления. В изказванията си пред съда Беливук загатна за връзки на най-високо ниво, в това число и с президента Александър Вучич.

Тагове:

убийство сърбия фенове белград партизан ултраси гробари Тадия Пантич

