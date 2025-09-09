bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Приятел на Ямал: Още е влюбен (ВИДЕО)

Нико Уилямс опроверга слуховете за Ники Никол

Приятел на Ямал: Още е влюбен (ВИДЕО)
Любовният живот на Ламин Ямал е по-бурен и от протока Дрейк. Преди мача на България срещу Испания се появиха слухове, че суперталантът се е разделил с приятелката си Ники Никол. Това обаче може да се окаже, че съвсем не е така.

Раздяла? Не съвсем

Преди "Ла Фурия Роха" да пристигне в София за срещата от световните квалификации, се появиха слухове, че Ямал и Ники Никол са прекратили отношенията си, след като двамата премахнаха общите си снимки в социалните мрежи.

Също така те са се отпоследвали в Instagram, което в днешно време се тълкува като сигурна новина за раздяла.

След победата на Испания над Турция с 6:0 обаче Нико Уилямс, който е добър приятел на Ламин Ямал, сподели видео в социалните мрежи, на което се вижда как звездата на Барселона е сложил своя снимка с Ники Никол на тапет на телефона си.

"Защо се усмихваш, братле? Защо се усмихваш на телефона си?", попита Уилямс. След това 18-годишният футболист изпрати въздушна целувка.

Този клип опровергава новините от последните дни, че Ямал и Никол са се разделили.

Миналия месец той публикува кадри с нея по случай рождения ден на аржентинката. Тя беше забелязана на събития, където присъства и звездата на Барселона. Никол дори носеше фланелката му с 10 по време на приятелски мач на каталунците.

След това се появиха други слухове, че тя е започнала взаимоотношения с Франко Мастантуоно от Реал Мадрид, който също е на 18. Според много фенове Ники Никол използва славата на Ямал, само за да си спечели повече последователи.

