ПСЖ завърши годината с шести трофей (ВИДЕО)

Фантастичен край на най-успешната година в историята на Пари Сен Жермен! Тимът на Луис Енрике спечели шести трофей, след като триумфира с Междуконтиненталната купа.

Френският състав надигра Фламенго след изпълнение на дузпи. В редовното време двубоят завърши 1:1, а при наказателните удари отборите направиха общо шест пропуска.

За бразилците точен беше единствено Николас де ла Крус, а Саул Нигес, Педро, Лео Перейра и Луис Араухо не успяха да преодолеят Матвей Сафонов. За ПСЖ пропуснаха носителят на "Златната топка" Усман Дембеле и Брадли Баркола, но Витиня и Нуно Мендеш донеса успеха.

За историята

От началото на 2025 г. ПСЖ спечели още Шампионската лига, титлата във Франция, Купата на страната, Суперкупата на Европа и Суперкупата на Франция.

Така ПСЖ стана третият клуб със секступъл. Такъв постигнаха още Барселона през 2009 г. и Байерн Мюнхен през 2020 г.

ПСЖ се класира директно за финала на Междуконтиненталната купа, докато Фламенго мина последователно през мексиканския Крус Азул (2:1) и египетския Пирамиди (2:0).

Турнирът се провежда от миналата година, когато беше спечелен от Реал Мадрид. Тогава кралският клуб се наложи с 3:0 над Пачука в спора за трофея с по едно попадение на Килиам Мбапе, Родриго и Винисиус.

