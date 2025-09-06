Рафиня обвини в расизъм... "Дисниленд" (ВИДЕО)

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Звездата на Барселона Рафиня се оплака от тенденциозно отношение в парижкия увеселителен парк "Дисниленд". 

Футболистът, който е сред фаворитите за най-ценната индивидуална награда във футбола "Златна топка", е разочарован тъй като синът му Гаел не получи прегръдка

Той използва социалните мрежи, за да се обърне директно към персонала на една от най-посещаваните атракции в света и дори да намекне за расизъм.

Позор

На няколко кратки видеа се вижда кат 3-годишният Гаел - плод на любовта на футболиста с красивата Наталия, се радва на герой от детското филмче "Чип и Дейл"

Децата около него са доста, като някои от тях получават прегръдки. Гаел обаче не е сред щастливците и човекът, облечен в костюма на симпатичната катерица, го отминава. 

Гаел продължава да ходи по него в търсене на желаната прегръдка, която така и не идва.

"Служителите ви са позор! Не бива да се отнасяте по този начин с който и да е, пък особено с деца. Трябва да носите щастие на децата, а не да ги разплаквате. Така ще нарека това, което се случи, за да не използвам по-силни думи. Знам колко уморителна е тази работа, но защо всички бели деца получиха прегръдка, а моето не?

Мразя ви "Дисниленд"! Той само искаше една прегръдка и да поздрави. Имате късмет, че не разбира. Вашите служители не стават за нищо! Те са глупави", пише Рафиня. 

Мълчание

От увеселителния парк все още не са излезли с позиция по скандала. 

Думите на Рафиня със сигурност предизвикаха огромна реакция. 

 
 
 
Паркът в Париж е открит през 1992 г. и е най-посещаваният в Европа. Бройката на служителите също е впечатляваща -  около 17 000, а за 2023 г. приходите са в размер на 343 милиона долара

